Fenerbahçe, Hatayspor maçında rekor kırdı

Fenerbahçe, 4-0 kazandığı Hatayspor maçında rakip kaleye 15 isabetli şu göndererek Süper Lig'de bu sezon bir maçta en çok isabetli şut çeken takım oldu.

, Fotoğraf; Fenerbahce.org
Abone Ol
Fenerbahçe, Hatayspor maçında rekor kırdı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
28 Aralık 2022 13:33
Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Atakaş Hatayspor'u konuk eden Fenerbahçe, bu maçta rakip kaleyi tuttuğu şut bombardımanı ile rekor kırdı.

Rakibini 4-0 mağlup eden Fenerbahçe, Akdeniz ekibi karşısında toplam 25 şut çekip 15 isabetli şutla Spor Toto Süper Lig'de bu sezon bir maçta en çok isabetli şut çeken takım oldu.

Fenerbahçe ayrıca Süper Lig'de bu sezon ilk yarıda 9 isabetli şut çeken ilk takım da oldu.



 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
TÜMÜ