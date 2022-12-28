Fenerbahçe, Hatayspor maçında rekor kırdı

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Atakaş Hatayspor'u konuk eden Fenerbahçe, bu maçta rakip kaleyi tuttuğu şut bombardımanı ile rekor kırdı.Rakibini 4-0 mağlup eden Fenerbahçe, Akdeniz ekibi karşısında toplam 25 şut çekip 15 isabetli şutla Spor Toto Süper Lig'de bu sezon bir maçta en çok isabetli şut çeken takım oldu.Fenerbahçe ayrıca Süper Lig'de bu sezon ilk yarıda 9 isabetli şut çeken ilk takım da oldu.