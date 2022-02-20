Fenerbahçe Hatayspor maçı İZLE (bein sports izle linki)

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20 Şubat 2022 18:47
Fenerbahçe Hatayspor maçı İZLE (bein sports izle linki)
İZLE Fenerbahçe Hatayspor link! Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe ile Hatayspor Ülker Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Bu maçı reklamsız, kesintisiz, HD kalitesinde izlemek için bu linke tıklayarak Digitürk'e abone olmalısınız. Süper Lig maçlarının tek adresi sadece Digitürk'tür ve bu link üzerinden üye olarak maçları canlı olarak seyredebilirsiniz. İşte maçtan son dakika gelişmeleri...
FENERBAHÇE HATAYSPOR MAÇI CANLI, TIKLA






FENERBAHÇE HATAYSPOR MAÇI HANGİ RADYODA?

Fenerbahçe ile Hatayspor arasındaki zorlu Süper Lig mücadelesi TRT Radyo 1'den canlı olarak dinlenilebilmektedir.

TRT Radyo 1'in büyük illerdeki frekansları şu şekildedir: 95.6 İstanbul; 93.3 Ankara; 94.7 İzmir; 87.9 Bursa; 105.1 Adana . Tüm frekanslara buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

TIKLA, FENERBAHÇE HATAYSPOR MAÇINI CANLI DİNLE

FENERBAHÇE HATAYSPOR BEIN SPORTS HABER İZLE



FENERBAHÇE HATAYSPOR MAÇI ÖNCESİ SON DURUM 

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe, Atakaş Hatayspor'u ağırlayacak.

Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Yasin Kol yönetecek. Mücadeleyi beIN Sports canlı yayınlayacak. Karşılaşmanın VAR hakemi ise Yaşar Kemal Uğurlu.

Ligin 25. haftasında deplasmanda GZT Giresunspor'u yenen Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde ise Çekya'nın Slavia Prag takımına sahasında mağlup oldu. Teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki sarı-lacivertliler, haftaya 40 puan ve averajla 6. sırada giriyor.

Bordo-beyazlılar, ligde oynadığı 25 maçta 12 galibiyet, 3 beraberlik ve 10 mağlubiyet sonucunda topladığı 39 puanla 7. sırada bulunuyor. Ligde Fenerbahçe'ye karşı henüz galibiyeti bulunmayan Atakaş Hatayspor, rakibi karşısında ilk 3 puanını arayacak.

İki takımın eksikleri

Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Filip Novak, Luiz Gustavo, İrfan Can Kahveci ve Kim Min-jae'nin yanı sıra sarı kart cezalısı Ferdi Kadıoğlu ve hazır olmayan Mesut Özil Atakaş Hatayspor karşısında forma giyemeyecek.

Hatay temsilcisinde sakatlığı süren Burak Can Çamoğlu'nun yanı sıra 5 maç men cezası bulunan Fatih Kurucuk, karşılaşmada forma giyemeyecek. Sakatlığı bulunan Simon Falette ve Mame Diouf'un durumu ise maç saatinde belli olacak.

Muhtemel 11'ler

Fenerbahçe
Altay, Nazım, Serdar Aziz, Szalai, Çağtay, Crespo, Ozan Tufan, Mert Hakan, Osayi, Pelkas, Valencia

Atakaş Hatayspor
Munir, Kamil Ahmet, Sackey, Burak, Adekugbe, Onur, Ribeiro, Benzia, Saba, El Kaabi, Kahraba

Atakaş Hatayspor ilk galibiyet peşinde

Atakaş Hatayspor Onursal Başkanı Lütfü Savaş, Fenerbahçe karşısında ilk galibiyetlerinialmak istediklerini söyledi. Savaş açıklamasında "Süper Lig'de Fenerbahçe ile ikisi geçen sezonda toplam 3 maç yaptık. İkisini sahamızda birini de deplasmanda oynadık. Geçen yıl deplasmandaki maçta 0-0 berabere kalmıştık. Sahamızda iki maçta da 2-1 mağlup olduk. Seyir zevki yüksek bir maç olacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Son 5 maçta 1'er galibiyet

Mücadele öncesinde her iki takım da son 5'er resmi maçında sadece 1 galibiyet alabildi.

Fenerbahçe son 5 maçlık periyodunun ilkinde Sivasspor ile deplasmanda 1-1 berabere kalırken Başakşehir'e deplasmanda 1-0 mağlup oldu. Kayserispor'a da 1-0'la boyun eğen Fenerbahçe ligde geçen hafta Giresunspor'u 1-0 mağlup edip hafta içinde Slavia Prag'a 3-2 mağlup olmuştu.

Atakaş Hatayspor 5 maçlık periyodun ilk maçında Alanayspor'a deplasmanda 6-0 kaybetmiş, sahasında Çaykur Rizespor'la 0-0 berabere kaldıktan sonra Kayserispor'a deplasmanda kaybetmişti. Antalyaspor deplasmanında da 2-0 kaybeden Atakaş Hatayspor geçen hafta ise Göztepe'yi sahasında 2-1 mağlup etmişti.

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