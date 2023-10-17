Haber Tarihi: 17 Ekim 2023 14:25 - Güncelleme Tarihi: 17 Ekim 2023 14:25

Fenerbahçe Hatayspor maç biletleri ne zaman çıkacak? Fenerbahçe Hatayspor maçı bilet fiyatları

Fenerbahçe Hatayspor maç biletleri, karşılaşmayı tribünden izlemek isteyen binlerce futbolsever tarafından yakından takip ediliyor. Takımlarının iyi gidişatına stadyumda şahit olmak isteyen Fenerbahçe taraftarları, biletlerin satışa çıkacağı saate odaklandı. Peki, Fenerbahçe Hatayspor maç bileti ne zaman satışa çıkacak? İşte, Fenerbahçe Hatayspor maçı bilet fiyatları

Fenerbahçe Hatayspor maç biletleri ne zaman çıkacak? Fenerbahçe Hatayspor maçı bilet fiyatları
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Fenerbahçe Hatayspor mücadelesi ile Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Hatayspor oynadığı 8 karşılaşmada topladığı 14 puanla namağlup unvanıyla 5'inci sırada bulunuyor. İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe ise 24 puanla birinci sırada bulunarak zirvedeki ilerleyişini sürdürüyor. Peki, zirve yarışını doğrudan etkileyecek olan Fenerbahçe Hatayspor maçı biletleri ne zaman çıkacak? İşte, o detaylar
FENERBAHÇE HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Süper Lig'in 9'uncu Hafta mücadelesinde Fenerbahçe, Hatayspor'u ağırlayacak. 22 Ekim Pazar günü oynanacak mücadele, Bein Sports 1 kanalından izlenebilecek.

FENERBAHÇE HATAYSPOR MAÇ BİLETİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Galatasaray Karagümrük maçı biletlerinin 19 Ekim Perşembe günü satışa çıkması bekleniyor.

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