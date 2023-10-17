Fenerbahçe Hatayspor maç biletleri ne zaman çıkacak? Fenerbahçe Hatayspor maçı bilet fiyatları

Fenerbahçe Hatayspor mücadelesi ile Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Hatayspor oynadığı 8 karşılaşmada topladığı 14 puanla namağlup unvanıyla 5'inci sırada bulunuyor. İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe ise 24 puanla birinci sırada bulunarak zirvedeki ilerleyişini sürdürüyor. Peki, zirve yarışını doğrudan etkileyecek olan Fenerbahçe Hatayspor maçı biletleri ne zaman çıkacak? İşte, o detaylarSüper Lig'in 9'uncu Hafta mücadelesinde Fenerbahçe, Hatayspor'u ağırlayacak. 22 Ekim Pazar günü oynanacak mücadele, Bein Sports 1 kanalından izlenebilecek.Galatasaray Karagümrük maçı biletlerinin 19 Ekim Perşembe günü satışa çıkması bekleniyor.