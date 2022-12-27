Fenerbahçe Hatayspor izle canlı yayın linki

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Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe, Atakaş Hatayspor'u konuk edecek. Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Hakem Sarper Barış Saka'nın yöneteceği karşılaşmayı beIN Sports canlı yayınlayacak. Mücadelede VAR hakemi olarak Hakan Ceylan görev yapacak.
Fenerbahçe Hatayspor maçı öncesi son durum
Teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe, oynadığı 14 maçta topladığı 29 puanla haftaya ikinci sırada giriyor. Hatayspor ise topladığı 15 puanla ligin 14. sırasında yer alıyor.
Fenerbahçe'de Crespo cezası nedeniyle kadroda yer almazken sakatlığı bulunan Joao Pedro da Hatayspor maçında yer almayacak. Sakatlıkları bulunan diğer isimler Ezgjan Alioski, Nazım Sangare, Luan Peres ve Arda Güler'ın durumları ise maç saatinde netlik kazanacak.
Hatayspor Erce, Kamil Ahmet, Vranjes, Burak, Adekugbe, Rayane, Onur, Ruben, El Kaabi, Saba, Ze Luis
Fenerbahçe 2 maçtır kazanamıyor
Hafta sonunda liderliği kaptıran Fenerbahçe, yeniden çıkışa geçmek istiyor. Ligde son 2 maçında sırasıyla Giresunspor ve Trabzonspor'a mağlup olan Fenerbahçe, Hatayspor karşısında kazanarak yeniden çıkışa geçmeyi planlıyor.
Volkan Demirel Fenerbahçe'ye kaybetmedi
17 yıllık Fenerbahçe kariyerinin ardından teknik direktörlüğe adım atan Volkan Demirel, eski takımına karşı çıktığı 2 maçı da kaybetmedi. Teknik direktörlüğe adım attığı Karagümrük'ün başında Fenerbahçe'ye karşı oynadığı iki maçtan da beraberlikle ayrılan teknik direktör Volkan Demirel, bu karşılaşmadan da puanlar almaya çalışacak.
Ferdi ceza sınırında
Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu, Hatayspor maçında sarı kart göremesi halinde cezalı duruma düşecek. Sarı lacivertlilerin en istikrarlı oyuncularından olan Ferdi Kadıoğlu, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Milli futbolcu Hatayspor maçında kart görürse Antalyaspor deplasmanında forma giyemeyecek.
Hatayspor'da Volkan Demirel etkisi
Süper Lig'in ilk 6 haftasında galibiyet alamayan Hatayspor, Volkan Demirel'in takımın başına geçmesiyle çıkışa geçti. Volkan Demirel'in teknik direktörlüğünde 8 maça çıkan Hatayspor, 4 galibiyet alarak toplam 15 puanla ligin 14. sırasında bulunuyor.
Fenerbahçe'ye sürpriz öneri: Jerome Boateng
Lyon'da forma giyen deneyimli stoper Jerome Boateng'in, menajerler tarafından Fenerbahçe'ye önerildiği ifade edildi. Fransız ekibinde mutsuz olduğu ifade edilen yeni bir takımda forma giymek isteyen 34 yaşındaki stoperin yeni bir maceraya hazır olduğu kaydedildi. tecrübeli stoper Fransız ekibinde bu sezon sadece 4 maçta forma şansı bulabildi. Alman stoperin adı yaz transfer döneminde yine Süper Lig ekiplerinden Galatasaray ve Trabzonspor'la anılmıştı. Boateng'in transferi konusunda son kararı ise Jorge Jesus'un vereceği öğrenildi. 34 yaşındaki futbolcunun Lyon ile olan sözleşmesi bu sezon bitecek ve deneyimli stoper boşa çıkacak. Fenerbahçe'nin defans bölgesindeki ihtiyacından dolayı tecrübeli stoperin devre arası transfer döneminde eğer bonservis sorununu çözerse Fenerbahçe'ye imza atabileceği ifade edildi. Jerome Boateng, kariyerinde Hertha Berlin, Hamburg, Manchester City, Bayern Münih gibi takımların formasını giydi. Boateng Almanya Milli Takım formasıyla da 76 maça çıktı ve 1 gol attı.
Jorge Jesus hedefi belirledi: 4'te 4
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Galatasaray'dan liderliği geri almak için öğrencilerine yeni hedefi belirledi. Portekizli teknik adam, ligin ilk yarısında kalan 4 maçın tamamını kazanmaları gerektiğini belirtti. Bugün Hatayspor ile oynayacak olan Fenerbahçe, haftaya salı günü Antalyaspor deplasmanına çıkacak. Kanarya, 8 Ocak'ta ezeli rakibi Galatasaray'ı ağırladıktan sonra Gaziantep deplasmanında ligin ilk yarısını noktalayacak.
Fenerbahçe'nin rakibi Volkan Demirel
Süper Lig'de 16. haftada bu akşam evinde Hatayspor ile karşılaşacak Fenerbahçe'de rakip tanıdık bir isim olacak. 2002-2019 arası sarı-lacivertli kaleyi koruyan, 2 yıl da antrenörlük yapan Volkan Demirel, Fenerbahçe'nin karşısına çıkacak. Geçen sezon Karagümrük'ün başında ilk kez rakip olan ve 0-0 berabere kalan genç çalıştırıcı, bu kez Hatayspor ile Kadıköy'e gelecek. Jorge Jesus ile Volkan Demirel aynı zamanda ilk kez birbirlerine rakip olacak.
Fenerbahçe'de temaslı oyunun bedeli
Trabzonspor yenilgisinin analizlerini yapan Fenerbahçe'de Jorge Jesus futbolcularından her zaman temaslı oyun istiyor. Böyle bir oyun stilinin de bedelleri oluyor. Trabzonspor deplasmanında da bu durum yaşandı. Sarı kartı cebinde olan Miguel Crespo çıkarılmadı. Benzer bir hata sezon başında Dinamo Kiev maçında İsmail Yüksek'te yapılmıştı. Jorge Jesus'a gelen eleştirilerin ana sebebi de bu oldu. Temaslı oyunda sarı kartlı oyuncular risk altında oluyor. Özellikle de İsmail ve Crespo gibi orta sahada 6 numarada oynayan futbolcular ciddi riskler taşıyor.