Fenerbahçe Hatayspor izle canlı, FB Hatayspor maçı yayını

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İZLE Fenerbahçe Hatayspor linki! Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe ile Hatayspor Ülker Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor.

FENERBAHÇE HATAYSPOR MAÇI CANLI, TIKLA













FENERBAHÇE HATAYSPOR MAÇI ÖNCESİ SON DURUM



Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe, Atakaş Hatayspor'u ağırlayacak.



Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Yasin Kol yönetecek. Mücadeleyi beIN Sports canlı yayınlayacak. Karşılaşmanın VAR hakemi ise Yaşar Kemal Uğurlu.



Ligin 25. haftasında deplasmanda GZT Giresunspor'u yenen Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde ise Çekya'nın Slavia Prag takımına sahasında mağlup oldu. Teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki sarı-lacivertliler, haftaya 40 puan ve averajla 6. sırada giriyor.



Bordo-beyazlılar, ligde oynadığı 25 maçta 12 galibiyet, 3 beraberlik ve 10 mağlubiyet sonucunda topladığı 39 puanla 7. sırada bulunuyor. Ligde Fenerbahçe'ye karşı henüz galibiyeti bulunmayan Atakaş Hatayspor, rakibi karşısında ilk 3 puanını arayacak.



Son 5 maçta 1'er galibiyet



Mücadele öncesinde her iki takım da son 5'er resmi maçında sadece 1 galibiyet alabildi.



Fenerbahçe son 5 maçlık periyodunun ilkinde Sivasspor ile deplasmanda 1-1 berabere kalırken Başakşehir'e deplasmanda 1-0 mağlup oldu. Kayserispor'a da 1-0'la boyun eğen Fenerbahçe ligde geçen hafta Giresunspor'u 1-0 mağlup edip hafta içinde Slavia Prag'a 3-2 mağlup olmuştu.



Atakaş Hatayspor 5 maçlık periyodun ilk maçında Alanayspor'a deplasmanda 6-0 kaybetmiş, sahasında Çaykur Rizespor'la 0-0 berabere kaldıktan sonra Kayserispor'a deplasmanda kaybetmişti. Antalyaspor deplasmanında da 2-0 kaybeden Atakaş Hatayspor geçen hafta ise Göztepe'yi sahasında 2-1 mağlup etmişti.



İki takımın eksikleri



Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Filip Novak, Luiz Gustavo, İrfan Can Kahveci ve Kim Min-jae'nin yanı sıra sarı kart cezalısı Ferdi Kadıoğlu ve hazır olmayan Mesut Özil Atakaş Hatayspor karşısında forma giyemeyecek.



Hatay temsilcisinde sakatlığı süren Burak Can Çamoğlu'nun yanı sıra 5 maç men cezası bulunan Fatih Kurucuk, karşılaşmada forma giyemeyecek. Sakatlığı bulunan Simon Falette ve Mame Diouf'un durumu ise maç saatinde belli olacak.



FENERBAHÇE HATAYSPOR MAÇI HANGİ RADYODA?



Fenerbahçe ile Hatayspor arasındaki zorlu Süper Lig mücadelesi TRT Radyo 1'den canlı olarak dinlenilebilmektedir.



TRT Radyo 1'in büyük illerdeki frekansları şu şekildedir: 95.6 İstanbul; 93.3 Ankara; 94.7 İzmir; 87.9 Bursa; 105.1 Adana . Tüm frekanslara buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.



TIKLA, FENERBAHÇE HATAYSPOR MAÇINI CANLI DİNLE



FENERBAHÇE HATAYSPOR BEIN SPORTS HABER İZLE







Muhtemel 11'ler



Fenerbahçe

Altay, Nazım, Serdar Aziz, Szalai, Çağtay, Crespo, Ozan Tufan, Mert Hakan, Osayi, Pelkas, Valencia



Atakaş Hatayspor

Munir, Kamil Ahmet, Sackey, Burak, Adekugbe, Onur, Ribeiro, Benzia, Saba, El Kaabi, Kahraba



Atakaş Hatayspor ilk galibiyet peşinde



Atakaş Hatayspor Onursal Başkanı Lütfü Savaş, Fenerbahçe karşısında ilk galibiyetlerinialmak istediklerini söyledi. Savaş açıklamasında "Süper Lig'de Fenerbahçe ile ikisi geçen sezonda toplam 3 maç yaptık. İkisini sahamızda birini de deplasmanda oynadık. Geçen yıl deplasmandaki maçta 0-0 berabere kalmıştık. Sahamızda iki maçta da 2-1 mağlup olduk. Seyir zevki yüksek bir maç olacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.







Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe ile Hatayspor Ülker Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Bu maçı reklamsız, kesintisiz, HD kalitesinde izlemek için bu linke tıklayarak Digitürk'e abone olmalısınız. Süper Lig maçlarının tek adresi sadece Digitürk'tür ve bu link üzerinden üye olarak maçları canlı olarak seyredebilirsiniz. İşte maçtan son dakika gelişmeleri...Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe, Atakaş Hatayspor'u ağırlayacak.Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Yasin Kol yönetecek. Mücadeleyi beIN Sports canlı yayınlayacak. Karşılaşmanın VAR hakemi ise Yaşar Kemal Uğurlu.Ligin 25. haftasında deplasmanda GZT Giresunspor'u yenen Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde ise Çekya'nın Slavia Prag takımına sahasında mağlup oldu. Teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki sarı-lacivertliler, haftaya 40 puan ve averajla 6. sırada giriyor.Bordo-beyazlılar, ligde oynadığı 25 maçta 12 galibiyet, 3 beraberlik ve 10 mağlubiyet sonucunda topladığı 39 puanla 7. sırada bulunuyor. Ligde Fenerbahçe'ye karşı henüz galibiyeti bulunmayan Atakaş Hatayspor, rakibi karşısında ilk 3 puanını arayacak.Mücadele öncesinde her iki takım da son 5'er resmi maçında sadece 1 galibiyet alabildi.Fenerbahçe son 5 maçlık periyodunun ilkinde Sivasspor ile deplasmanda 1-1 berabere kalırken Başakşehir'e deplasmanda 1-0 mağlup oldu. Kayserispor'a da 1-0'la boyun eğen Fenerbahçe ligde geçen hafta Giresunspor'u 1-0 mağlup edip hafta içinde Slavia Prag'a 3-2 mağlup olmuştu.Atakaş Hatayspor 5 maçlık periyodun ilk maçında Alanayspor'a deplasmanda 6-0 kaybetmiş, sahasında Çaykur Rizespor'la 0-0 berabere kaldıktan sonra Kayserispor'a deplasmanda kaybetmişti. Antalyaspor deplasmanında da 2-0 kaybeden Atakaş Hatayspor geçen hafta ise Göztepe'yi sahasında 2-1 mağlup etmişti.Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Filip Novak, Luiz Gustavo, İrfan Can Kahveci ve Kim Min-jae'nin yanı sıra sarı kart cezalısı Ferdi Kadıoğlu ve hazır olmayan Mesut Özil Atakaş Hatayspor karşısında forma giyemeyecek.Hatay temsilcisinde sakatlığı süren Burak Can Çamoğlu'nun yanı sıra 5 maç men cezası bulunan Fatih Kurucuk, karşılaşmada forma giyemeyecek. Sakatlığı bulunan Simon Falette ve Mame Diouf'un durumu ise maç saatinde belli olacak.Fenerbahçe ile Hatayspor arasındaki zorlu Süper Lig mücadelesi TRT Radyo 1'den canlı olarak dinlenilebilmektedir.TRT Radyo 1'in büyük illerdeki frekansları şu şekildedir: 95.6 İstanbul; 93.3 Ankara; 94.7 İzmir; 87.9 Bursa; 105.1 Adana . Tüm frekanslara buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.Altay, Nazım, Serdar Aziz, Szalai, Çağtay, Crespo, Ozan Tufan, Mert Hakan, Osayi, Pelkas, ValenciaMunir, Kamil Ahmet, Sackey, Burak, Adekugbe, Onur, Ribeiro, Benzia, Saba, El Kaabi, KahrabaAtakaş Hatayspor Onursal Başkanı Lütfü Savaş, Fenerbahçe karşısında ilk galibiyetlerinialmak istediklerini söyledi. Savaş açıklamasında "Süper Lig'de Fenerbahçe ile ikisi geçen sezonda toplam 3 maç yaptık. İkisini sahamızda birini de deplasmanda oynadık. Geçen yıl deplasmandaki maçta 0-0 berabere kalmıştık. Sahamızda iki maçta da 2-1 mağlup olduk. Seyir zevki yüksek bir maç olacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

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