Süper Lig'in ikinci haftasında Fenerbahçe, ligin yeni ekiplerinden Atakaş Hatayspor'u konuk ediyor.



Ülker Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Ümit Öztürk yönetecek. Mücadele beIN Sports'tan canlı yayınlanacak.



Fenerbahçe sezonun ilk haftasında Çaykur Rizespor'u deplasmanda 2-1 mağlup etmiş, Atakaş Hatayspor ise son şampiyon Başakşehir'i 2-0 mağlup etmişti.



İki takımda da maç öncesinde eksik oyuncusu bulunmuyor.



FENERBAHÇE XI: Altay, Gökhan, Lemos, Zanka, Caner, Gustavo, Ozan, Tolga, Ferdi, Thiam, Valencia.



HATAYSPOR XI: Munir, Yusuf, Pablo, Mesut, Popov, Sackey, Rayane, Selim, Ruben, Gökhan, Diouf.



Taraflar ilk kez karşılaşıyor.



Spor Toto Süper Lig'de sezona galibiyetle başlayan Fenerbahçe, rakibi Hatayspor ile ilk kez karşı karşıya gelecek.



Bu sezon tarihinde ilk kez Süper Lig'e yükselen Hatayspor, Fenerbahçe ile deplasmanda ilk kez karşılaşmış olacak.



Fenerbahçe 16 maçtır gol yiyor



Fenerbahçe geride kalan son 16 maçında da kalesini gole kapatamadı. 16 maçlık bu serisi ile Fenerbahçe tarihinin en uzun süreli gol yeme dönemini yaşıyor.



