Fenerbahçe Hatayspor CANLI İZLE, Şifresiz Hatayspor Fenerbahçe maçı izle

Süper Lig'in ikinci haftasında Fenerbahçe, ligin yeni ekiplerinden Atakaş Hatayspor'u konuk ediyor.

Ülker Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Ümit Öztürk yönetecek. Mücadele beIN Sports'tan canlı yayınlanacak.

Fenerbahçe sezonun ilk haftasında Çaykur Rizespor'u deplasmanda 2-1 mağlup etmiş, Atakaş Hatayspor ise son şampiyon Başakşehir'i 2-0 mağlup etmişti.

İki takımda da maç öncesinde eksik oyuncusu bulunmuyor.

Altay Bayındır

Gökhan Gönül

Zanka

Serdar Aziz

Caner Erkin

Luiz Gustavo

Ozan Tufan

Sosa

Thiam

Ferdi Kadıoğlu

Frey

Munir

Popov

Yusuf Abdioğlu

Pablo

Mesut Çaytemel

Aabid

Sackey

Selim Ilgaz

Gökhan Karadeniz

Ribeiro

Diouf

Spor Toto Süper Lig'de sezona galibiyetle başlayan Fenerbahçe, rakibi Hatayspor ile ilk kez karşı karşıya gelecek.





FENERBAHÇE HATAYSPOR MAÇI HANGİ RADYODA?



Fenerbahçe ile Hatayspor arasındaki zorlu Süper Lig mücadelesi TRT Radyo 1'den canlı olarak dinlenilebilmektedir.



TRT Radyo 1'in büyük illerdeki frekansları şu şekildedir: 95.6 İstanbul; 93.3 Ankara; 94.7 İzmir; 87.9 Bursa; 105.1 Adana .



TIKLA, FENERBAHÇE HATAYSPOR MAÇINI CANLI DİNLE Bu sezon tarihinde ilk kez Süper Lig'e yükselen Hatayspor, Fenerbahçe ile deplasmanda ilk kez karşılaşmış olacak.Fenerbahçe ile Hatayspor arasındaki zorlu Süper Lig mücadelesi TRT Radyo 1'den canlı olarak dinlenilebilmektedir.TRT Radyo 1'in büyük illerdeki frekansları şu şekildedir: 95.6 İstanbul; 93.3 Ankara; 94.7 İzmir; 87.9 Bursa; 105.1 Adana . Tüm frekanslara buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Fenerbahçe geride kalan son 16 maçında da kalesini gole kapatamadı. 16 maçlık bu serisi ile Fenerbahçe tarihinin en uzun süreli gol yeme dönemini yaşıyor.





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