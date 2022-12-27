Fenerbahçe Hatay karşısında ilki yaşadı

Fenerbahçe, Hatayspor karşısında yakaladığı istatistikle ilki yaşadı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe Hatay karşısında ilki yaşadı
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27 Aralık 2022 21:56
Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe'nin Hatayspor'u mağlup ettiği maçta ilk yarıda iki gol kaydeden Fenerbahçe, rakip kaleye attığı şut sayısıyla bu sezon bir ilki yaşadı.

İlk yarıda Hatayspor kalesine 9 şut çeken Fenerbahçe, bu sezon bir maçta ilk yarıda rakip kaleye en fazla şut atan takım ünvanını kazandı. King ve Batshuayi ile bulduğu gollerle ilk yarıyı 2-0 önde tamamlayan Fenerbahçe'nin yanı sıra Hatayspor kalecisi Erce Kardeşler de yaptığı kurtarışlarla dikkat çekti.

Hatayspor kalecisi Erce Kardeşler, kalesine gelen şutlardan 11'ini kurtararak kariyer rekorunu kırdı.

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