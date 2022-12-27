Fenerbahçe Hatay karşısında ilki yaşadı

Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe'nin Hatayspor'u mağlup ettiği maçta ilk yarıda iki gol kaydeden Fenerbahçe, rakip kaleye attığı şut sayısıyla bu sezon bir ilki yaşadı.



İlk yarıda Hatayspor kalesine 9 şut çeken Fenerbahçe, bu sezon bir maçta ilk yarıda rakip kaleye en fazla şut atan takım ünvanını kazandı. King ve Batshuayi ile bulduğu gollerle ilk yarıyı 2-0 önde tamamlayan Fenerbahçe'nin yanı sıra Hatayspor kalecisi Erce Kardeşler de yaptığı kurtarışlarla dikkat çekti.



Hatayspor kalecisi Erce Kardeşler, kalesine gelen şutlardan 11'ini kurtararak kariyer rekorunu kırdı.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ