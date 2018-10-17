'Fenerbahçe hataları değerlendirir'

"A.EFES MAÇINA KONSANTRE OLMALIYIZ"



Bu maçı unutup Anadolu Efes maçına konsantre olmamız gerekir. Anadolu Efes maçında ilk iki maça göre daha iyi savunma yapmamız gerekiyor."

Khimki Moskova Başantrenörü, Euroleague'de Fenerbahçe'ye mağlup oldukları karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu."Yaptığımız hataları Fenerbahçe iyi değerlendirdi. Tipik bir Avrupa Ligi maçıydı. Kazanmak için şansımız da oldu ama burada kazanmak kolay değil. Yaptığınız hataları Fenerbahçe değerlendirir."