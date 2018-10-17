'Fenerbahçe hataları değerlendirir'

Khimki Moskova Başantrenörü Georgios Bartzokas, Euroleague'de Fenerbahçe'ye mağlup oldukları karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.
İşte Georgios Bartzokas'ın açıklamaları;
"Yaptığımız hataları Fenerbahçe iyi değerlendirdi. Tipik bir Avrupa Ligi maçıydı. Kazanmak için şansımız da oldu ama burada kazanmak kolay değil. Yaptığınız hataları Fenerbahçe değerlendirir."
İşte Georgios Bartzokas'ın açıklamaları;
"Yaptığımız hataları Fenerbahçe iyi değerlendirdi. Tipik bir Avrupa Ligi maçıydı. Kazanmak için şansımız da oldu ama burada kazanmak kolay değil. Yaptığınız hataları Fenerbahçe değerlendirir."
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Bu maçı unutup Anadolu Efes maçına konsantre olmamız gerekir. Anadolu Efes maçında ilk iki maça göre daha iyi savunma yapmamız gerekiyor."
Bu maçı unutup Anadolu Efes maçına konsantre olmamız gerekir. Anadolu Efes maçında ilk iki maça göre daha iyi savunma yapmamız gerekiyor."