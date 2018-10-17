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"Fenerbahçe hataları değerlendirir"

Euroleague'in 2. haftasında Fenerbahçe'ye 93-85 kaybeden Khimki Moskova'da başantrenör Georgios Bartzokas mücadeleyi değerlendirdi.

Kaynak: DHA
'Fenerbahçe hataları değerlendirir'
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17 Ekim 2018 23:22
Khimki Moskova Başantrenörü Georgios Bartzokas, Euroleague'de Fenerbahçe'ye mağlup oldukları karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

İşte Georgios Bartzokas'ın açıklamaları;

"Yaptığımız hataları Fenerbahçe iyi değerlendirdi. Tipik bir Avrupa Ligi maçıydı. Kazanmak için şansımız da oldu ama burada kazanmak kolay değil. Yaptığınız hataları Fenerbahçe değerlendirir."

"A.EFES MAÇINA KONSANTRE OLMALIYIZ" 

Bu maçı unutup Anadolu Efes maçına konsantre olmamız gerekir. Anadolu Efes maçında ilk iki maça göre daha iyi savunma yapmamız gerekiyor."
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