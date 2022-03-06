Fenerbahçe: "Haklı olduğumuzu tüm Türkiye gördü"

Fenerbahçe, Trabzonspor maçının devre arasında bir paylaşım yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe: 'Haklı olduğumuzu tüm Türkiye gördü'
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06 Mart 2022 19:59
Fenerbahçe, Trabzonspor maçının devre arasında hakem Zorbay Küçük ile ilgili açıklama yaptı.

Fenerbahçe'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Gece yarısı atanan hakem konusunda duyduğumuz endişeyi açıklamıştık!

Haklı olduğumuzu 17. dakikada tüm Türkiye gördü!

TFF Yönetim Kurulu Üyesi olduğunu unutup hakem atamalarına yardımcı olan kişi er ya da geç hesap verecektir."

 

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