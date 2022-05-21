Fenerbahçe, Hakkarigücü'nü devirdi, yarı finalde!

Fenerbahçe, Kadınlar Süper Ligi play-off çeyrek final rövanş maçında Hakkarigücü ile karşı karşıya geldi.
Sarı-lacivertliler, 1-1'in rövanşında Hakkarigücünü 3-0 mağlup etti. Ev sahibi ekibe turu getiren golleri, 45+1. dakikada Fatma Kara, 67. dakikada Kennya Cordner ve 75. dakikada Zenatha Coleman kaydetti.
Alınan bu sonucun ardından Fenerbahçe, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde yarı finale yükseldi.
Sarı-lacivertliler, 1-1'in rövanşında Hakkarigücünü 3-0 mağlup etti. Ev sahibi ekibe turu getiren golleri, 45+1. dakikada Fatma Kara, 67. dakikada Kennya Cordner ve 75. dakikada Zenatha Coleman kaydetti.
Alınan bu sonucun ardından Fenerbahçe, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde yarı finale yükseldi.
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