Fenerbahçe, Güney Amerika'ya açılıyor; 2 Şilili gündemde

Dünya Kupası arasında Fenerbahçeli scoutlar, milli maçları takip edecek. Polonya-Şili karşılaşması öncelik olacak.



Fenerbahçe'nin scout ekibi bu karşılaşmada iki Şili'li yıldızı mercek altına alacak. Milli Takıma davet alan 2004 doğumlu Lucas Assadi ve Dario Osorio için rapor tutulacak.



Assadi, UD Chile takımında forma giyiyor ve 10 numara pozisyonunda oynuyor. Ayrıca iki kanatta da görev alabiliyor. Dario Osorio ise sağ kanatta oynuyor ve sol ayağını raket gibi kullanıyor. Osorio da UD Chile forması taşıyor.



18 yaşındaki iki oyuncu transfer edilmesi halinde 14+3'lük yabancı statüsünden yararlanacaklar.





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