Süper Lig'de 28. hafta maçında Kasımpaşa ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan maçta kazanan 2-0'lık skorla ev sahibi Kasımpaşa oldu.



Kasımpaşa'nın gollerini 55. dakikada Mame Thiam ve 90+3. dakikada Yusuf Erdoğan kaydetti.



KASIMPAŞA'NIN PENALTISI, FENERBAHÇE'NİN GOLÜ İPTAL EDİLDİ



Karşılaşmanın 78. dakikasında Fırat Aydınus, Fenerbahçe aleyhine verdiği penaltı kararını, kenara gidip izledikten sonra iptal etti. Fenerbahçe'nin 88'de Mevlüt Erdinç ile attığı gol ise pozisyonun başlangıcında Miha Zajc'ın topa elle dokunduğu gerekçesiyle iptal edildi.



Bu galibiyetin ardından Kasımpaşa puanını 32'ye yükseltti. Fenerbahçe 43 puanda kaldı.



Süper Lig'de gelecek hafta Kasımpaşa, Gençlerbirliği'ne konuk olacak. Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak.



FENERBAHÇE'DE İKİ DEĞİŞİKLİK



Fenerbahçe, Süper Lig'de Kasımpaşa karşısında Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Trabzonspor maçının ilk 11'ine göre iki değişiklikle sahaya çıktı. Sarı-lacivertli ekipte sakatlığı bulunan Serdar Aziz kadroda yer almazken, Miha Zajc yedek kulübesine çekildi. Fenerbahçe'de bu isimlerin yerine Ozan Tufan ve Ferdi Kadıoğlu ilk 11'e dahil edildi. Sarı-lacivertliler, Kasımpaşa karşısına kalede Altay Bayındır ile çıkarken, savunma dörtlüsünü Nabil Dirar, Simon Falette, Luiz Gustavo ve Hasan Ali Kaldırım'dan oluşturdu.



Orta sahanın ortasında Ozan Tufan ve Tolga Ciğerci ikilisi yer alırken, kanatlarda Deniz Türüç ve Garry Rodrigues forma giydi. Sarı-lacivertlilerde forvet arkasında Ferdi Kadıoğlu oynarken, santrforda Vedat Muriqi boy gösterdi.



OZAN TUFAN FORMASINA KAVUŞTU



Fenerbahçe'de kırmızı kart cezası sona eren Ozan Tufan, formasına kavuştu. Ligde geride kalan hafta Hes Kablo Kayserispor maçında direkt kırmızı kart gören Ozan, kupadaki Trabzonspor mücadelesinde forma giyememişti. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından 2 maçtan men edilen Ozan Tufan'ın bu cezası, TFF Tahkim Kurulu tarafından 1 karşılaşmaya indirilmişti.



GUSTAVO STOPERE, JAILSON KULÜBEYE



Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Luiz Gustavo, Kasımpaşa karşısında savunmada görev yaptı. Sarı-lacivertlilerde sezon başından beri istikrarın oluşamadığı savunmada Simon Falette'nin yanında Luiz Gustavo'ya şans verildi. Stoper eksikliğinde uzun süre savunmada denenen ve yaptığı hatalarla gündeme gelen Jailson ise kulübeye çekildi.



FERDİ KADIOĞLU "10" NUMARADA



Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Ferdi Kadıoğlu, Kasımpaşa karşısında forvet arkasında şans buldu. Gösterdiği performansla taraftarların sevgisini kazanan ve genellikle hücumun sağında şans verilen Ferdi, bu maça "10" numarada başladı.



KASIMPAŞA KADROYU KORUDU



Kasımpaşa Teknik Direktörü Fuat Çapa, geride kalan hafta kazanılan BtcTurk Yeni Malatyaspor maçının 11'inde değişikliğe gitmedi. Kaleyi Ramazan Köse'ye emanet eden tecrübeli teknik adam, savunma hattında tercihini Hadergjonaj, Sarlija, Meriah ve Haddadi dörtlüsünden oluşturdu. Orta sahanın ortasında Aytaç Kara ve Tirpan'ı görevlendiren Çapa, hücum hattında ise Quaresma, Hajradinovic ve Thiam'a şans tanıdı. Çapa, santrforda ise Fode Koita'yı oynattı.



FENERBAHÇE NET FIRSATLARI KAÇIRDI



Karşılaşmanın ilk yarısında Fenerbahçe, rakibine göre daha iyi bir oyun ortaya koydu. Özellikle ilk 20 dakikadan sonra Fenerbahçe, Kasımpaşa kalesinde önemli pozisyonlar üretti. Karşılaşmanın 22. dakikasında Vedat Muriqi, önemli bir pozisyonda topu dışarı attı. Dakikalar 28'i gösterdiğinde ise Hasan Ali Kaldırım'ın ceza sahası içi sol çaprazından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Ramazan Köse'den döndü. Pozisyonu takip eden Hasan Ali, topu Deniz Türüç'e aktardı. Deniz Türüç'ün penaltı noktasının gerisinden bekletmeden şutunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.



ALTAY ÇIKARDI, OZAN DİREĞE TAKILDI



Fenerbahçe'nin fırsatları kaçırdığı ilk yarıda, Kasımpaşa 33. dakikada gole yaklaştı. Hadergjonaj'ın sağdan ortasında Hajradinovic'in altıpasın gerisinden yaptığı kafa vuruşunda kaleci Altay Bayındır, yere çarpan topu kornere çeldi.



Maçta dakikalar 36'yı gösterdiğinde, Fenerbahçe direğe takıldı. Soldan ceza sahasına giren Rodrigues, meşin yuvarlağı Ozan Tufan'ın önüne bıraktı. Bu oyuncunun penaltı noktası üzerinden uygun durumda yaptığı vuruşta top yan direkten oyun alanına döndü. İlk yarıda gol olmayınca soyunma odasında eşitlikle gidildi.



KASIMPAŞA GOLÜ BULDU



Kasımpaşa, ikinci yarıya daha iyi başladı. Fenerbahçe kalesine daha sık gitmeye başlayan Kasımpaşa, 55. dakikada golü buldu. Savunma arkasına atılan pasa hareketlenen Thiam, Gustavo'dan sıyrıldı ve önünü boşalttı. Thiam çaprazdan yaptığı vuruşla topu ağlara gönderirken takımını da öne geçirdi.



FENERBAHÇE'DEN HAMLELER



Fenerbahçe'nin skor olarak geriye düşmesinin ardından sarı-lacivertli takımın teknik direktörü Tahir Karapınar değişikliğe gitti. Ozan Tufan'ın yerine Mehmet Ekici, Garry Rodrigues'in yerine ise Miha Zajc oyuna girdi.



MEHMET EKİCİ GOLE YAKLAŞTI AMA...



Değişikliklerin ardından Fenerbahçe, kapanan Kasımpaşa savunmasını açmaya çalıştı. Sarı-lacivertliler, rakibi açmakta sıkıntı yaşarken, 77'de önemli bir pozisyon yakaladılar. Mehmet Ekici ceza sahasına topa birlikte girdi, sarı-lacivertli futbolcunun şutunda kaleci Ramazan gole izin vermedi.



ÖNCE PENALTI SONRA VAR İLE İPTAL



Karşılaşmanın 78. dakikasında Yusuf Erdoğan ceza sahası içinde şutu çekti, top Hasan Ali Kaldırım'dan döndü. Bu pozisyonun ardından hakem Fırat Aydınus penaltı noktasını gösterdi. Hasan Ali Kaldırım, kendini koruduğunu belirterek topa kasıtlı dokunmadığını söyledi. VAR hakemi Yaşar Kemal Uğurlu'nun uyarısı sonrası pozisyonu izleyen Fırat Aydınus, penaltıyı ve Hasan Ali Kaldırım'ın sarı kartını iptal etti.



MEVLÜT'ÜN GOLÜ İPTAL EDİLDİ



Karşılaşmanın son bölümünde gol arayan Fenerbahçe'de 85'te Ferdi Kadıoğlu'nun yerine Mevlüt Erdinç oyuna dahil oldu. Oyuna girdikten sonra dakika sonra Mevlüt Erdinç, Fenerbahçe'deki ilk Süper Lig golünü attı. Ancak pozisyonun başlangıcında Miha Zajc'ın topa elle dokunduğu gerekçesiyle bu gol iptal edildi.



YUSUF ERDOĞAN SKORU BELİRLEDİ



Maçın son bölümünde 5 dakikalık uzatma verilirken, Kasımpaşa ikinci golü buldu. Ricardo Quaresma'nın yerine oyuna giren Yusuf Erdoğan, savunma arkasına atılan pasta topla buluştu. Yusuf Erdoğan aşırtma bir vuruş yaparak topu ağlara gönderdi ve skoru belirleyen isim oldu. Kasımpaşa 2-0'lık skorla 3 puana ulaştı.



MAÇTAN NOTLAR (İLK YARI)

22. dakikada gelişen Fenerbahçe atağında, ceza sahası önünde sol çaprazdaki Ferdi Kadıoğlu'nun pasında Vedat Muriqi, penaltı noktasının gerisinden bekletmeden sol ayağıyla şutunu çekti. Meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.

28. dakikada Fenerbahçe gole yaklaştı. Vedat Muriqi'in yerden pasında Hasan Ali Kaldırım'ın ceza sahası içi sol çaprazından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Ramazan Köse'den döndü. Pozisyonu takip eden Hasan Ali, topu Deniz Türüç'e aktardı. Bu oyuncunun penaltı noktasının gerisinden bekletmeden şutunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

33. dakikada Hadergjonaj'ın sağdan ortasında Hajradinovic'in altıpasın gerisinden yaptığı kafa vuruşunda kaleci Altay Bayındır, yere çarpan topu kornere çeldi.

36. dakikada Tolga Ciğerci'nin kendi yarı sahasından güzel pasında topla buluşan ve soldan ceza sahasına giren Rodrigues, meşin yuvarlağı Ozan Tufan'ın önüne bıraktı. Bu oyuncunun penaltı noktası üzerinden uygun durumda yaptığı vuruşta top yan direkten oyun alanına döndü.



MAÇTAN NOTLAR (İKİNCİ YARI) BİRAZDAN...



