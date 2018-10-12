Fenerbahçe Gran Canaria maç şifresiz mi? Fenerbahe Gran Canaria hangi kanalda, saat kaçta?

Bu sezon THY Avrupa Ligi öncesinde 2 resmi karşılaşmaya çıkan sarı-lacivertliler, Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda Anadolu Efes'e 65-62 mağlup oldu. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'ne ise derbiyle başlayan Fenerbahçe, Beşiktaş Sompo Japan'ı 78-73 mağlup etti.Tecrübeli başantrenör Zeljko Obradovic yönetimindeki sarı-lacivertliler, THY Avrupa Ligi'nde son dört yılda Dörtlü Final oynamayı başardı.Bunların üçünde finale çıkmayı başaran sarı-lacivertliler, 2017'de İstanbul'da düzenlenen organizasyonda kupayı müzesine götürdü. Geçen sezon ligde şampiyonluğa ulaşan, THY Avrupa Ligi'nde de final oynayan sarı-lacivertliler, transfer döneminde Tyler Ennis ve Joffrey Lauvergne'i renklerine bağladı.Fenerbahçe'de Joffrey Lauvergne dört sezon sonra ilk kez bu kulvarda forma giyecek. Tyler Ennis de kariyerinde ilk kez THY Avrupa Ligi'nde boy gösterecek.THY Avrupa Ligi'nin yeni temsilcisi Herbalife Gran Canaria kadrosunda önemli bir revizyona gitti. Zorlu sezon öncesinde birçok yeni ismi kadrosuna kadar İspanyol temsilcisi, başantrenörlük pozisyonuna ise Salva Maldonado'yu getirdi.Gran Canaria Maçı Bilet fiyatları (Mobilet hizmet bedeli dahil):Saha içi A-D-G sırası 1000 TL yemek dahil (kombineler dolayısıyla tükenmiştir)Saha içi B-E-H sıraları 950 TL yemek dahilSaha içi C-F-J sıraları 900 TL yemek dahil346 (Açık Loca): 330 TL yemek dahilSky Lounge: 195 TLKat 1 – 240 TL (kombineler dolayısıyla tükenmiştir)Kat 2 – 150 TL (kombineler dolayısıyla tükenmiştir)Kat 3 – 125 TL (kombineler dolayısıyla tükenmiştir)Kat 4 – 100 TL (kombineler dolayısıyla tükenmiştir)Kat 5 – 70 TLKat 6 – 60 TLKat 6 – Öğrenci Tribünü – 25 TL (yalnızca maç günlerinde kimlik ibrazıyla gişeden satış)Kat 7 – 50 TL