Süper Lig'in 30. hafta mücadelesinde Fenerbahçe'nin konuğu Göztepe.



Ülker Stadı'nda saat 21:00'de başlayacak karşılaşmada hakem Bahattin Şimşek düdük çalacak. Mücadele beIN Sports'tan canlı olarak yayınlanacak.



Karşılaşma öncesinde Fenerbahçe 46 puanla 6. sırada bulunurken 8. Göztepe'nin ise 38 puanı bulunuyor.



İki takımın eksikleri



Konuk ekip Göztepe'de Cameron Jerome, Deniz Kadah, Halil Akbunar, Hüseyin Bulut bu karşılaşmada oynayamayacak.



Fenerbahçe'de ise Tolga Ciğerci, Mehmet Ekici sakatlıkları, Garry Rodriguez ise cezası nedeniyle bu maçta olmayacak.



MUHTEMEL 11'LER



Fenerbahçe



Altay

Dirar

Serdar

Falette

Hasan Ali

Luis Gustavo

Ozan Tufan

Deniz Türüç

Zajc

Ferdi

Muriqi



Göztepe



Beto

Gassama

Titi

Alpaslan

Berkan

Borges

Soner

Mossoro

Tripic

Serdar

Wilczek



- Fenerbahçe'de 3 oyuncu ceza sınırında



Fenerbahçe'de Göztepe maçı öncesi 3 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.



Sarı-lacivertlilerde Vedat Muric ve Deniz Türüç, kart görmeleri durumunda Gençlerbirliği maçında forma giyemeyecek.



- 52. randevu



Fenerbahçe ile Göztepe, 4 Temmuz Cumartesi yapacakları maçla Süper Lig'de 52. kez birbirlerine rakip olacak.



İki takım arasında geride kalan 51 maçtan 23'ünü Fenerbahçe, 8'ini Göztepe kazandı, 20 müsabaka da berabere sonuçlandı.



Gollerde de Fenerbahçe'nin, Göztepe'ye 77-35 üstünlüğü bulunuyor.



Sezonun ilk yarısında iki takım arasında İzmir'de oynanan karşılaşma 2-2 berabere tamamlandı.



- İstanbul'daki maçlar



İki ekip, ligde İstanbul'da 25. kez karşılaşacak.



Geride kalan müsabakalarda Fenerbahçe'nin galibiyetlerde 15-2 üstünlüğü bulunuyor. İstanbul'da 7 maç da berabere sonuçlanırken, Fenerbahçe 49, Göztepe ise 15 gol attı.



Göztepe, İstanbul'da Fenerbahçe karşısındaki galibiyetlerini 1966-1967 sezonunda 1-0, 1999-2000'de de 3-2'lik sonuçlarla elde etti.



Fenerbahçe, İstanbul'daki 24 maçın 13'ünde Göztepe'den gol yemedi, sadece 5'inde gol yollarında suskun kaldı.



Öte yandan iki takım arasında 1959-1960 sezonunda İstanbul'da oynanması gereken maç Bursa'da yapıldı ve golsüz sona erdi.



Geçen sezon İstanbul'daki maçı Fenerbahçe 2-0 kazandı.



- Farklı skorlar



Fenerbahçe ile Göztepe arasında geride kalan 51 lig maçında en farklı skora sarı-lacivertliler imza attı.



1974-1975 sezonunda İstanbul'da yapılan maçta Fenerbahçe sahadan 7-1 galip ayrıldı.



Göztepe ise toplam 8 kez yendiği rakibi karşısında 7 galibiyetini tek farklı skorlarla elde etti, 1970-1971 sezonunda evinde 3-1 kazandı.



