Fenerbahçe Göztepe maçı İZLE, CANLI Fenerbahçe Göztepe maçı burada

FENERBAHÇE GALATASARAY MAÇI CANLI, TIKLA

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe, sahasında Göztepe ile karşılaşacak.

Ülker Stadı'nda oynanacak ve 20.30'da başlayacak mücadeleyi hakem Yasin Kol yönetecek. Mücadelenin VAR koltuğunda ise Erkan Engin oturacak. Fenerbahçe - Göztepe maçını beIN Sports canlı yayınlayacak.

