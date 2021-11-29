Fenerbahçe Göztepe maçı canlı izle (beİN Sports link)
Fenerbahçe, şampiyonluk iddiasını korumak için İzmir'de Göztepe'ye karşı kazanmak istiyor. Evinde 4 maçtır gol atamayan Göztepe ise galibiyetle taraftarlarını mutlu etmek ve alt sıralardan kurtulma peşinde...
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Göztepe'ye konuk olacak. Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Haftanın kapanış müsabakasını hakem Mete Kalkavan yönetecek. VAR hakemi ise Erkan Özdamar oldu. Mücadeleyi beIN Sports 1 naklen yayınlayacak. Maç öncesi, sırası ve sonrasında tüm detaylar Sporx.com ve Sporx mobil aplikasyonunda olacak. Mesut Özil: "Sonuna kadar yarışacağız"
Mesut Özil, Galatasaray karşısında harika bir gole imza atıp kritik galibiyette büyük pay sahibi olmuştu. Ancak yıldız futbolcu derbide bileğinden yaşadığı sakatlık nedeniyle Olympiakos mücadelesini kaçırdı. Takımla çalışmalara başlayan kaptan Mesut, bu akşam Göztepe maçıyla birlikte 11'e dönmeye hazırlanıyor. Tecrübeli oyuncu, bu karşılaşmayla ilgili iddialı konuştu. 33 yaşındaki yıldız, "Fenerbahçe'nin adı her zaman şampiyonlukla anılır. Galatasaray maçında bunu gösterdik. Derbideki aynı istek ve enerjiyi Göztepe karşısında da sahaya yansıtacağız. Çok zorlu bir sınav bizi bekliyor ancak kazanacağımıza inancım tam. Biz sonuna kadar bu yarışta olacağız" ifadelerini kullandı. Mesut, sakatlığıyla ilgili olarak ise, "Ayak bileğimdeki şişlik ve ağrılar tamamen geçti. Oynamak için hazırım. Kritik Olympiakos maçını kaçırdığım için üzgünüm ama neyse ki takımdan ayrı kalma sürem uzun olmadı. Yeniden formama kavuşacağım için heyecanlıyım" diye konuştu. (Fanatik)
54 MAÇTAN 25'İNİ FENERBAHÇE KAZANDI
Fenerbahçe ile Göztepe, Pazartesi günü yapacakları maçla Spor Toto Süper Lig'de 55. kez birbirlerine rakip olacak. İki takım arasında geride kalan 54 maçtan 25'ini Fenerbahçe, 9'unu Göztepe kazandı, 20 müsabaka da berabere sonuçlandı. Bu müsabakalarda sarı-lacivertli takım 82 gol atarken, Göztepe ise 39 kez ağları havalandırdı. Geride kalan sezonun ilk yarısında İzmir'de yapılan müsabakayı Fenerbahçe 3-2 kazandı. İkinci yarıda İstanbul'da oynanan karşılaşmadan ise Göztepe 1-0 galip ayrıldı.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, Göztepe maçı öncesi oyuncularıyla toplantı yaptı. Pereira, "Olympiakos maçı tamamiyle bir yol kazasıydı. İyi mücadele ettik ama kaybettik. Göztepe maçı ile ayağa kalkacağız" dedi. Tecrübeli hoca, "G.Saray galibiyetinin anlam kazanması için Göztepe'yi de yenmeliyiz. Bu maça güçlü başlayalım. Baskımızı hissettirelim" diye konuştu. Pereira oyuncularıyla yaptığı görüşmede, "Lig yarışında geride kalmış olabiliriz. Ama önümüzde daha çok maç var. Bu maçları kazanacak gücümüz de var" dedi. Portekizli hocanın Göztepe maçındaki en büyük kozu yine Mesut Özil olacak. Pereira, yıldız oyuncudan sorumluluk almasını istedi. (Takvim)
FENERBAHÇE'DE 4 EKSİK
Sarı-lacivertli takımda 4 futbolcu, Göztepe karşısında forma giyemeyecek. Tedavilerine devam edilen Enner Valencia ile Altay Bayındır, karşılaşmada görev yapamayacak. Ligin 13. haftasında Galatasaray ile oynanan derbide kırmızı kart gören Marcel Tisserand ve 4. sarı karttan cezalı duruma düşen Mert Hakan Yandaş da takımdaki yerlerini alamayacak. Ayak bileğindeki sakatlığını atlatan Mesut Özil ile Luiz Gustavo'nun da maç kadrosunda yer alması bekleniyor.
GÖZTEPE'DE İKİ EKSİK VAR
Sarı-kırmızılı ekipte cezalı Yalçın Kayan'ın yanı sıra, sakatlığı bulunan Marko Mihojevic maçta forma giyemeyecek.
İZMİR'DE 28. RANDEVU
İki takım İzmir'de 28. kez lig maçı oynayacak. Geride kalan müsabakalarda Fenerbahçe'nin galibiyetlerde 9-6 üstünlüğü bulunuyor. İzmir'de 12 maç berabere sonuçlanırken, Fenerbahçe 31, Göztepe ise 22 gol attı.
FENERBAHÇE DEPLASMANDA 4 KEZ KAZANDI
Fenerbahçe, bu sezon ligde konuk takım olarak sahaya çıktığı 7 maçta 4 galibiyet ve 3 mağlubiyet yaşadı. Deplasmanda Adana Demirspor, Altay, Atakaş Hatayspor ve Galatasaray'ı yenen sarı-lacivertli ekip, Medipol Başakşehir, Trabzonspor ve İttifak Holding Konyaspor karşısında ise sahadan mağlup ayrıldı. Bu karşılaşmalarda 9 kez fileleri havalandıran Fenerbahçe, kalesinde de aynı sayıda gol gördü.
EN FARKLI SKOR: 7-1
Fenerbahçe ile Göztepe arasında geride kalan 54 lig maçında en farklı skora sarı-lacivertliler imza attı. 1974-1975 sezonunda İstanbul'da yapılan müsabakada Fenerbahçe sahadan 7-1 galip ayrıldı. Göztepe ise toplam 9 kez yendiği rakibi karşısında 8 galibiyetini tek farklı skorlarla elde ederken, 1970-1971 sezonunda evinde 3-1 kazandı. Göztepe - Fenerbahçe 10 şifre
Göztepe ile Fenerbahçe arasında oynanacak Süper Lig'in 14. hafta maçı öncesi 10 kritik istatistik veriyoruz. Göztepe'ye konuk olduğu son Süper Lig maçını 3-2 kazanan Fenerbahçe, Mart 1977'den bu yana üst üste iki ziyaretinden galip dönemiyor. Fenerbahçe'ye rakip olduğu son Süper Lig maçını 1-0 kazanan Göztepe, Şubat 1967'den bu yana sarı-lacivertli ekibi üst üste iki karşılaşmada mağlup edemiyor. Evinde oynadığı son dört Süper Lig maçını kaybeden Göztepe, üst üste beş iç saha yenilgisini en son Mart-Mayıs 2000 arasındaki süreçte aldı. Deplasmanda oynadığı son Süper Lig maçında Galatasaray'ı 2-1 mağlup eden Fenerbahçe, daha önceki dört dış saha karşılaşmasının üçünü 2+ gol yiyerek kaybetmişti (1G). Fenerbahçe'nin Süper Lig'de oynadığı son sekiz maçta da karşılıklı goller atıldı ve bu karşılaşmalar toplam 26 gole sahne oldu (Fenerbahçe 13-13 Rakipler). İstanbul takımlarını konuk ettiği son beş Süper Lig maçının üçünü kazanan Göztepe (2M), daha önceki 21 karşılaşmada aldığı galibiyet sayısına ulaşmak istiyor (4G 7B 10M). İzmir takımlarına konuk olduğu son 16 Süper Lig maçının sadece birini kaybeden Fenerbahçe (10G 5B), bu süreçteki tek yenilgisini Ağustos 2018'de Göztepe'ye 1-0 mağlup olarak aldı. Göztepe'nin bu sezon iç sahada attığı iki golde de pay sahibi olan Cherif Ndiaye (1 gol & 1 asist), Süper Lig kariyerinde Fenerbahçe karşısında tabelayı değiştiremedi. Bu sezon Süper Lig'de yaptığı asistlerle takımına en fazla puan kazandıran oyuncu olan Diego Rossi (4 asistle 7 puan), Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı 2-1 mağlup ettiği maçta attığı galibiyet golünde pası veren isimdi. Süper Lig'de görev yaptığı son iki maçta birer gol atan Fenerbahçe orta sahası Mesut Özil, kariyerinde ilk kez üst üste üç lig maçında gol sevinci yaşamak istiyor.
İLK 11'LER
FENERBAHÇE - GÖZTEPE MAÇI ÖNCESİ SON DURUM
Derbide Galatasaray'ı 2-1 mağlup ederek moral bulan ve ligde 4 maçlık galibiyet özlemine son veren Fenerbahçe, Göztepe müsabakasını da kayıpsız geçmek istiyor. Yaptığı maçlarda 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşayan sarı-lacivertliler, haftaya 23 puanla 5. sırada girdi. Süper Lig'de 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 mağlubiyet sonucunda 10 puan toplayan ve son 4 maçını kazanamayan Göztepe, iç sahada galip gelemediği son 4 maçta gol atamadı. İzmir temsilcisi 10 puan ve averajla 18. sırada yer alıyor.