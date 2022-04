Fenerbahçe Göztepe izle canlı yayın naklen kesintisiz HD full

FENERBAHÇE GALATASARAY MAÇI CANLI, TIKLA

Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe ile Göztepe karşı karşıya geliyor. Bu maçı reklamsız, kesintisiz, HD kalitesinde izlemek için bu linke tıklayarak Digitürk'e abone olmalısınız. Süper Lig maçlarının tek adresi sadece Digitürk'tür ve bu link üzerinden üye olarak maçları canlı olarak seyredebilirsiniz. İşte maçtan son dakika gelişmeleri...Fenerbahçe ile Göztepe arasındaki zorlu Süper Lig mücadelesi TRT Radyo 1'den canlı olarak dinlenilebilmektedir.TRT Radyo 1'in büyük illerdeki frekansları şu şekildedir: 95.6 İstanbul; 93.3 Ankara; 94.7 İzmir; 87.9 Bursa; 105.1 Adana . Tüm frekanslara buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.Fenerbahçe'ye geldiği günden bu yana sergilediği performansla dikkat çeken Attila Szalai için yeni bir transfer iddiası daha ortaya atıldı. İngiliz gazeteci Lee Ryder, bir süredir Macar stoperle ilgilendiği bilinen Newcastle United'a bu transfer iki rakibin daha çıktığını yazdı. Newcastle'ın Szalai'yi izlemek üzere Fenerbahçe'nin son maçlarına gözlemci gönderdiğine değinen Ryder, yıldız ismin Newcastle'a geldiği takdirde kariyerinde büyük bir sıçrama yapabileceğini belirtti. Szalai transferinde Newcastle'ın en büyük iki rakibinin ise Aston Villa ve Milan olduğunu belirten Ryder, Attila Szalai'yi Newcastle United'ın savunma oyuncularıyla da kıyasladı. Yapılan kıyaslamada, "Macar Van Dijk' lakaplı 1.92 boyundaki dev, bu sezon şimdiye kadar kendi yerel liglerinde Dan Burn, Fabian Schar ve Jamaal Lascelles'den müdahale ve pas ortalaması konusunda daha iyi bir istatistik elde etti. Ayrıca 24 yaşındaki Attila, meslektaşlarından da oldukça genç" ifadelerine yer verildi. Haberde, eski Newcastle'lı Emre Belözoğlu'nun Attila Szalai hakkındaki sözlerine de yer verilirken, "Eski Magpies yıldızı ve Fenerbahçe efsanesi Emre Belözoğlu, Szalai'nin 'örnek' bir oyuncu olduğunu düşünüyor ve bu nedenle Toon, onunla imzalamak için rekabete girmekten çekinmeyecek." denildi.Fenerbahçe'de Göztepe karşısında cezası nedeniyle İrfan Can Kahveci forma giyemeyecek. Galatasaray derbisinde gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen İrfan, Göztepe maçında takımını yalnız bırakacak. Göztepe'de kadro dışında olan kaleci İrfan Can Eğribayat'ın yanı sıra sakatlığı bulunan Angel kadroda yok, Atınç Nukan'ın durumu ise belirsiz.Teknik direktör İsmail Kartal'ın takımın başına gelmesinin ardından çıkış yakalayan ve oynadığı son 8 maçta 7 galibiyet 1 beraberlikle 22 puan toplayan sarı-lacivertliler, yakaladığı seriyi sürdürmeyi hedefliyor.Fenerbahçe'de 6 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-lacivertlilerde Mert Hakan Yandaş, Serdar Aziz, Luiz Gustavo, Filip Novak, Bright Osayi-Samuel ve Kim Min-jae kart görmeleri durumunda 34. haftadaki Çaykur Rizespor deplasmanında forma giyemeyecek.Fenerbahçe, haftaya girerken 59 puanla 2. sırada yer alıyor. Göztepe ise 27 puanla 19. sırada haftaya başlıyor.Altay, Osayi, Serdar Aziz, Kim, Ferdi, Zajc, Crespo, Mert Hakan, Pelkas, Rossi, Serdar DursunPiric, Kerim, Kahraman, Arslanagic, Moubandje, Soner, Halil, Yalçın, Tijanic, Lourency, Di SantoSahasında Trabzonspor maçından itibaren 40 binin üzerinde taraftarla oynayan Fenerbahçe'nin bu akşam da sahaya büyük bir seyirci desteğiyle çıkması bekleniyor. 45 bin 205 biletin yaklaşık 44 bininin satıldığı ve Fenerbahçe'nin karşılaşmada büyük bir seyirci çıkacak.Diego Rossi'nin bonservisini alan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor. Kulislerde başkan Ali Koç'un biri golcü iki süper yıldız almayı planladığı konuşuluyor. İşte gündemdeki oyuncular ve son iddialar: Sözleşmeleri bitecek Luis Suarez ve Isco'nun menajerleri ile temasa geçilip bilgi alındı. Vincent Aboubakar ve Anderson Talisca için de nabız yoklandı. Talisca ile başkan Ali Koç'un bizzat görüştüğü iddialar arasında. Al Nassr'da oynayan iki yıldızın da sözleşmeleri sürüyor. Şartlar uygun hale gelirse girişimler resmileştirilecek. İtalya'dan Vedat Muriqi iddiası geldi. Eski golcü şu an için beklemede. Beşiktaş'tan ayrılacak olan Cyle Larin'i ise menajeri önerdi. Bir görüşme yapılabilir.Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe, sahasında Göztepe ile karşılaşacak. Ülker Stadı'nda oynanacak ve 20.30'da başlayacak mücadeleyi hakem Yasin Kol yönetecek. Mücadelenin VAR koltuğunda ise Erkan Engin oturacak. Fenerbahçe - Göztepe maçını beIN Sports canlı yayınlayacak.