Dünya Kupası arasında oynadığı 4 maçı da kazanan ve rakip filelere 12 gol bırakan Fenerbahçe'nin skorer görüntüsü devam ediyor.Teknik patron Jorge Jesus yönetiminde bu sezon gol yollarında son derece aktif olan ve başarılı işlere imza atan sarı-lacivertliler hazırlık maçları da dahil toplamda 35 maç oynadı. Sezon başından itibaren resmi-özel toplam 35 maçta tam 89 gol atıldı. Maç başına 2.5 gol ortalaması yakalayan Jesus'un takımı, daha 2022 yılı tamamlanmadan 100 gol barajına yaklaştı.Süper Lig ve Avrupa'da oynanan 25 resmi maçta 60 gol atan Fenerbahçe, henüz Türkiye Kupası maçlarına da başlamadı. Hazırlık müsabakaları özelinde bakıldığında da hem sezon öncesi hem de Dünya Kupası arasında çıkılan 10 maçta 39 gol kaydedildi. Çift forvetli düzenden hiç vazgeçmeyen Jorge Jesus, Dünya Kupası arasında eksikleri olmasına rağmen bile planından ödün vermedi.