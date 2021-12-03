Fenerbahçe, golcülerden yana gülemedi!

2014'ten beri Süper Lig'deki şampiyonluk hasretini dindirmek isteyen Fenerbahçe, bu hedefe ulaşmak için yaptığı forvet transferlerinde hayal kırıklığı yaşadı. Sarı-lacivertliler; Ali Koç'un başkanlığı döneminde de golcülerden verim alamadı.
Son 4 sezonda hücum hattına transfer edilen 17 futbolcudan sadece 2'si 10 gol barajını aşabildi. Bu futbolcular 32 maçta forma giyen ve 15 gol atan Vedat Muriqi ile 44 maçta oynayıp 14 kez fileleri havalandıran Valencia oldu.
Sarı-lacivertlilerin bu sezon başında 'golcü' diyerek transfer ettiği oyuncular da sessizliğini koruyor. 9 maçta görev alan Serdar Dursun 2 gol atarken 1 golün de hazırlayıcısı oldu. Berisha ise ligde forma giydiği 8 karşılaşmada 1 gol, 2 asist üretti.
Kanarya, devre arasında bu bölgeye takviye yapabilir.
GOLCÜLERİN LİG KARNESİ (Son 4 sezon)
Valencia: 44 maç, 14 gol
Muriqi: 32 maç, 15 gol
Thiam: 30 maç, 6 gol
Samatta: 30 maç, 5 gol
Ayew: 29 maç, 4 gol
Rodrigues: 26 maç, 4 gol
Cisse: 25 maç, 5 gol
Sinan Gümüş: 18 maç, 3 gol
Frey: 15 maç, 2 gol
Slimani: 15 maç, 1 gol
Rossi: 9 maç, 2 gol
Serdar Dursun: 9 maç, 2 gol
Berisha: 7 maç, 1 gol
Ademi: 7 maç, gol yok
Perotti: 4 maç, 3 gol
Mevlüt: 4 maç, gol yok
Allahyar: 2 maç, gol yok
Son 4 sezonda hücum hattına transfer edilen 17 futbolcudan sadece 2'si 10 gol barajını aşabildi. Bu futbolcular 32 maçta forma giyen ve 15 gol atan Vedat Muriqi ile 44 maçta oynayıp 14 kez fileleri havalandıran Valencia oldu.
Sarı-lacivertlilerin bu sezon başında 'golcü' diyerek transfer ettiği oyuncular da sessizliğini koruyor. 9 maçta görev alan Serdar Dursun 2 gol atarken 1 golün de hazırlayıcısı oldu. Berisha ise ligde forma giydiği 8 karşılaşmada 1 gol, 2 asist üretti.
Kanarya, devre arasında bu bölgeye takviye yapabilir.
GOLCÜLERİN LİG KARNESİ (Son 4 sezon)
Valencia: 44 maç, 14 gol
Muriqi: 32 maç, 15 gol
Thiam: 30 maç, 6 gol
Samatta: 30 maç, 5 gol
Ayew: 29 maç, 4 gol
Rodrigues: 26 maç, 4 gol
Cisse: 25 maç, 5 gol
Sinan Gümüş: 18 maç, 3 gol
Frey: 15 maç, 2 gol
Slimani: 15 maç, 1 gol
Rossi: 9 maç, 2 gol
Serdar Dursun: 9 maç, 2 gol
Berisha: 7 maç, 1 gol
Ademi: 7 maç, gol yok
Perotti: 4 maç, 3 gol
Mevlüt: 4 maç, gol yok
Allahyar: 2 maç, gol yok