Fenerbahçe, golcülerden yana gülemedi!

2014'ten beri Süper Lig'deki şampiyonluk hasretini dindirmek isteyen Fenerbahçe, bu hedefe ulaşmak için yaptığı forvet transferlerinde hayal kırıklığı yaşadı. Sarı-lacivertliler; Ali Koç'un başkanlığı döneminde de golcülerden verim alamadı.



Son 4 sezonda hücum hattına transfer edilen 17 futbolcudan sadece 2'si 10 gol barajını aşabildi. Bu futbolcular 32 maçta forma giyen ve 15 gol atan Vedat Muriqi ile 44 maçta oynayıp 14 kez fileleri havalandıran Valencia oldu.



Sarı-lacivertlilerin bu sezon başında 'golcü' diyerek transfer ettiği oyuncular da sessizliğini koruyor. 9 maçta görev alan Serdar Dursun 2 gol atarken 1 golün de hazırlayıcısı oldu. Berisha ise ligde forma giydiği 8 karşılaşmada 1 gol, 2 asist üretti.



Kanarya, devre arasında bu bölgeye takviye yapabilir.



GOLCÜLERİN LİG KARNESİ (Son 4 sezon)



Valencia: 44 maç, 14 gol

Muriqi: 32 maç, 15 gol

Thiam: 30 maç, 6 gol

Samatta: 30 maç, 5 gol

Ayew: 29 maç, 4 gol

Rodrigues: 26 maç, 4 gol

Cisse: 25 maç, 5 gol

Sinan Gümüş: 18 maç, 3 gol

Frey: 15 maç, 2 gol

Slimani: 15 maç, 1 gol

Rossi: 9 maç, 2 gol

Serdar Dursun: 9 maç, 2 gol

Berisha: 7 maç, 1 gol

Ademi: 7 maç, gol yok

Perotti: 4 maç, 3 gol

Mevlüt: 4 maç, gol yok

Allahyar: 2 maç, gol yok





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