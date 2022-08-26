Fenerbahçe gol rekoruna koşuyor!

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçındakonuk edenteknik direktör, yine rotasyonlu bir kadroyla takımını sahaya sürdü. Deneyimli teknik adam, Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada, ligde son oynadıkları Adana Demirspor karşılaşmasına göre ilk 11'inde 7 değişiklik yaptı.Jesus, Adana Demirspor maçında ilk 11'de oynayan isimlerden Altay Bayındır, Mauricio Lemos, Luan Peres ve Serdar Dursun'u bu maçta da şans buldu. Fenerbahçe'de göreve gelirkensözü veren Jorge Jesus'un takımı Süper Lig 'in zirvesine oturmakla kalmadı, gol ortalamasıyla da adından söz ettirdi.2.66 gol ortalaması ile gol yollarında büyük yol kat eden Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus'un rolü büyük. Jesus'un takımı ligde 3 maç 13 gol atarken, Avrupa'da 6 maç 11 gol kaydetti. Fenerbahçe bu sezon 9. resmi maçında da 24. golünü attı. Sadece Dinamo Kiev mücadelesinde gol atamayan Sarı-Lacivertliler, diğer karşılaşmalarda ağları hep sarstı. Jesus dün de 3'lü defansla oynadı, her zamanki rotasyonu yaptı. Ayrıca Jesus, Avrupa maçları ile lig mücadeleleri arasında hep 7 oyuncu değiştirdi.