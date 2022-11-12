Fenerbahçe - Giresunspor: Muhtemel 11

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe, Bitexen Giresunspor'u konuk edecek.
Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 17.00'de başlayacak müsabakayı hakem Arda Kardeşler yönetecek. VAR'da ise Koray Gençerler yer alacak. Fenerbahçe - Giresunspor maçını beIN Sports canlı yayınlayacak.
Süper Lig'de oynadığı son 8 maçında 7 galibiyet ve 1 beraberlik alan Fenerbahçe, 5 maçlık galibiyet serisine de ulaştı.
Sarı-lacivertliler, Giresunspor'u yenerek hem zirvedeki puan farkını korumayı hem de Dünya Kupası arasına kayıpsız girmeyi hedefliyor.
Ligde bir maçı eksik Fenerbahçe, geride kalan 12 müsabakada topladığı 29 puanla lider durumda bulunuyor.
SÜPER LİG'DE HER MAÇA %7 EKSTRA KAZANÇ İDDAA'DA
Eksikler
Fenerbahçe'de İrfan Can Eğribayat, Lincoln Henrique, Gustavo Henrique, Mert Hakan, Luan Peres, Batshuayi'nin yanı sıra Enner Valencia ile idmanda sakatlanan Emre Mor'un forma giymesi beklenmiyor.
Giresunspor'da Hayrullah ve Savicevic Fenerbahçe karşısında sahadaki yerini alamayacak.
Muhtemel 11'ler
Fenerbahçe
Altay, Osayi, Serdar, Szalai, Ferdi, Arao, İrfan Can, Rossi, Crespo, Valencia, Pedro
Giresunspor
Onurcan, Talha, Arias, Perez, Alper, Mejia, Campuzano, Serginho, Görkem, Sainz, Bajic
Mağlubiyeti yok
Fenerbahçe, Giresunspor'u konuk ettiği son 7 karşılaşmanın 5'ini kazandı.
Sarı lacivertliler, bu galibiyetlerde ise rakip kaleye 12 gol gönderirken kalesinde ise 3 gol gördü.
Geçen sezon iki maçı da kazandılar
Geçen sezon Fenerbahçe, Giresunspor'u hem evinde hem de deplasmanda mağlup etmişti.
23 Eylül 2021'de oynanan maçı 2-1 kazanan sarı lacivertliler, 2 Şubat 2022'de de rakibini aynı skorla deplasmanda yenerek üç puanı almıştı.
2 oyuncu ceza sınırında
Fenerbahçe'de 2 futbolcu sarı kart ceza sınırında yer alıyor.
Sarı-lacivertlilerde Miguel Crespo ile Ferdi Kadıoğlu, Giresunspor karşısında kart görmeleri durumunda Trabzonspor deplasmanında takımlarını yalnız bırakacak.
Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 17.00'de başlayacak müsabakayı hakem Arda Kardeşler yönetecek. VAR'da ise Koray Gençerler yer alacak. Fenerbahçe - Giresunspor maçını beIN Sports canlı yayınlayacak.
Süper Lig'de oynadığı son 8 maçında 7 galibiyet ve 1 beraberlik alan Fenerbahçe, 5 maçlık galibiyet serisine de ulaştı.
Sarı-lacivertliler, Giresunspor'u yenerek hem zirvedeki puan farkını korumayı hem de Dünya Kupası arasına kayıpsız girmeyi hedefliyor.
Ligde bir maçı eksik Fenerbahçe, geride kalan 12 müsabakada topladığı 29 puanla lider durumda bulunuyor.
SÜPER LİG'DE HER MAÇA %7 EKSTRA KAZANÇ İDDAA'DA
Eksikler
Fenerbahçe'de İrfan Can Eğribayat, Lincoln Henrique, Gustavo Henrique, Mert Hakan, Luan Peres, Batshuayi'nin yanı sıra Enner Valencia ile idmanda sakatlanan Emre Mor'un forma giymesi beklenmiyor.
Giresunspor'da Hayrullah ve Savicevic Fenerbahçe karşısında sahadaki yerini alamayacak.
Muhtemel 11'ler
Fenerbahçe
Altay, Osayi, Serdar, Szalai, Ferdi, Arao, İrfan Can, Rossi, Crespo, Valencia, Pedro
Giresunspor
Onurcan, Talha, Arias, Perez, Alper, Mejia, Campuzano, Serginho, Görkem, Sainz, Bajic
Mağlubiyeti yok
Fenerbahçe, Giresunspor'u konuk ettiği son 7 karşılaşmanın 5'ini kazandı.
Sarı lacivertliler, bu galibiyetlerde ise rakip kaleye 12 gol gönderirken kalesinde ise 3 gol gördü.
Geçen sezon iki maçı da kazandılar
Geçen sezon Fenerbahçe, Giresunspor'u hem evinde hem de deplasmanda mağlup etmişti.
23 Eylül 2021'de oynanan maçı 2-1 kazanan sarı lacivertliler, 2 Şubat 2022'de de rakibini aynı skorla deplasmanda yenerek üç puanı almıştı.
2 oyuncu ceza sınırında
Fenerbahçe'de 2 futbolcu sarı kart ceza sınırında yer alıyor.
Sarı-lacivertlilerde Miguel Crespo ile Ferdi Kadıoğlu, Giresunspor karşısında kart görmeleri durumunda Trabzonspor deplasmanında takımlarını yalnız bırakacak.
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