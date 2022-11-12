Fenerbahçe Giresunspor maçı canlı izle (beİN Sports maç linki)
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Geçen sezon Fenerbahçe, Giresunspor'u hem evinde hem de deplasmanda mağlup etmişti. 23 Eylül 2021'de oynanan maçı 2-1 kazanan sarı lacivertliler, 2 Şubat 2022'de de rakibini aynı skorla deplasmanda yenerek üç puanı almıştı.
2 oyuncu ceza sınırında
Fenerbahçe'de 2 futbolcu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Sarı-lacivertlilerde Miguel Crespo ile Ferdi Kadıoğlu, Giresunspor karşısında kart görmeleri durumunda Trabzonspor deplasmanında takımlarını yalnız bırakacak.
Fenerbahçe Giresunspor maçı hakemleri
Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe, Bitexen Giresunspor'u konuk edecek. Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 17.00'de başlayacak müsabakayı hakem Arda Kardeşler yönetecek. VAR'da ise Koray Gençerler yer alacak. Fenerbahçe - Giresunspor maçını beIN Sports canlı yayınlayacak.
Fenerbahçe Giresunspor maçı öncesi son durum
Süper Lig'de oynadığı son 8 maçında 7 galibiyet ve 1 beraberlik alan Fenerbahçe, 5 maçlık galibiyet serisine de ulaştı. Sarı-lacivertliler, Giresunspor'u yenerek hem zirvedeki puan farkını korumayı hem de Dünya Kupası arasına kayıpsız girmeyi hedefliyor. Ligde bir maçı eksik Fenerbahçe, geride kalan 12 müsabakada topladığı 29 puanla lider durumda bulunuyor.
Fenerbahçe'de İrfan Can Eğribayat, Lincoln Henrique, Gustavo Henrique, Mert Hakan, Luan Peres, Michy Batshuayi'nin forma giymesi beklenmiyor.Giresunspor'da Hayrullah ve Savicevic Fenerbahçe karşısında sahadaki yerini alamayacak.
Mağlubiyeti yok
Fenerbahçe, Giresunspor'u konuk ettiği son 7 karşılaşmanın 5'ini kazandı. Sarı lacivertliler, bu galibiyetlerde ise rakip kaleye 12 gol gönderirken kalesinde ise 3 gol gördü.