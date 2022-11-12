Fenerbahçe Giresunspor maçı canlı izle (beİN Sports maç linki)

FENERBAHÇE GİRESUNSPOR MAÇI CANLI, TIKLA

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Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe, Bitexen Giresunspor'u konuk edecek.

Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 17.00'de başlayacak müsabakayı hakem Arda Kardeşler yönetecek. VAR'da ise Koray Gençerler yer alacak. Fenerbahçe - Giresunspor maçını beIN Sports canlı yayınlayacak.





Süper Lig'de oynadığı son 8 maçında 7 galibiyet ve 1 beraberlik alan Fenerbahçe, 5 maçlık galibiyet serisine de ulaştı.

Sarı-lacivertliler, Giresunspor'u yenerek hem zirvedeki puan farkını korumayı hem de Dünya Kupası arasına kayıpsız girmeyi hedefliyor.

Ligde bir maçı eksik Fenerbahçe, geride kalan 12 müsabakada topladığı 29 puanla lider durumda bulunuyor.

Altay, Ferdi, Serdar, Szalai, Alioski, Arao, Zajc, İrfan Can, Rossi, Valencia, Pedro

Onur, Görkem, Arias, Alexis, Alper, Campuzano, Mejia, Sergio, Kuwas, Borja, Bajic

Fenerbahçe'de İrfan Can Eğribayat, Lincoln Henrique, Gustavo Henrique, Mert Hakan, Luan Peres, Michy Batshuayi'nin forma giymesi beklenmiyor.

Giresunspor'da Hayrullah ve Savicevic Fenerbahçe karşısında sahadaki yerini alamayacak.

Fenerbahçe, Giresunspor'u konuk ettiği son 7 karşılaşmanın 5'ini kazandı.

Sarı lacivertliler, bu galibiyetlerde ise rakip kaleye 12 gol gönderirken kalesinde ise 3 gol gördü.