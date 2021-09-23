Fenerbahçe - Giresunspor: İlk 11'ler

Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe, sahasında Giresunspor'u konuk ediyor.

Haber; Sporx.com ve AA, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe - Giresunspor: İlk 11'ler
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23 Eylül 2021 19:01
Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe, GZT Giresunspor'u ağırlayacak.

Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Fenerbahçe - Giresunspor maçını beIN Sports canlı yayınlayacak.

Bu sezon resmi maçlardaki ilk mağlubiyetini geçtiğimiz hafta Medipol Başakşehir'e karşı alan sarı-lacivertliler, Giresunspor'u yenerek çıkışa geçmek istiyor.

Teknik direktör Vitor Pereira yönetimindeki sarı-lacivertliler, haftaya 10 puan ve averajla 6. sırada girdi.

İLK 11'LER

Fenerbahçe
Altay; Serdar, Kim, Szalai; Osayi, Mert Hakan, Gustavo, Ferdi; Mesut, Valencia, Rossi



Giresunspor
Onurcan, Zeki, Diarra, Perez, Aziz, Traore, Pelupessy, Flavio, Serginho, Balde, Diabate.

İki takım 13. kez karşılaşacak

Fenerbahçe ile GZT Giresunspor bu karşılaşmayla Süper Lig'de 13. kez birbirlerine rakip olacak.

İki takım arasında daha önce oynanan 12 karşılaşmada sarı-lacivertliler 6, Giresunspor ise 1 galibiyet alırken, 5 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı.

Fenerbahçe'nin attığı 17 gole, Giresunspor 7 golle karşılık verdi.

Sarı-lacivertliler, ev sahipliği yaptığı 6 karşılaşmada rakibini 4 kez mağlup ederken, 2 mücadele berabere sonuçlandı. Fenerbahçe, konuk olduğu 6 mücadelede ise 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.


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