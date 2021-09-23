Fenerbahçe - Giresunspor: İlk 11'ler

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Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe, GZT Giresunspor'u ağırlayacak.Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Fenerbahçe - Giresunspor maçını beIN Sports canlı yayınlayacak.Bu sezon resmi maçlardaki ilk mağlubiyetini geçtiğimiz hafta Medipol Başakşehir'e karşı alan sarı-lacivertliler, Giresunspor'u yenerek çıkışa geçmek istiyor.Teknik direktör Vitor Pereira yönetimindeki sarı-lacivertliler, haftaya 10 puan ve averajla 6. sırada girdi.Altay; Serdar, Kim, Szalai; Osayi, Mert Hakan, Gustavo, Ferdi; Mesut, Valencia, RossiFenerbahçe ile GZT Giresunspor bu karşılaşmayla Süper Lig'de 13. kez birbirlerine rakip olacak.İki takım arasında daha önce oynanan 12 karşılaşmada sarı-lacivertliler 6, Giresunspor ise 1 galibiyet alırken, 5 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı.Fenerbahçe'nin attığı 17 gole, Giresunspor 7 golle karşılık verdi.Sarı-lacivertliler, ev sahipliği yaptığı 6 karşılaşmada rakibini 4 kez mağlup ederken, 2 mücadele berabere sonuçlandı. Fenerbahçe, konuk olduğu 6 mücadelede ise 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.