Fenerbahçe - Giresunspor: 11'ler

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe, Bitexen Giresunspor'u konuk edecek.Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 17.00'de başlayacak müsabakayı hakem Arda Kardeşler yönetecek. VAR'da ise Koray Gençerler yer alacak. Fenerbahçe - Giresunspor maçını beIN Sports canlı yayınlayacak.Süper Lig'de oynadığı son 8 maçında 7 galibiyet ve 1 beraberlik alan Fenerbahçe, 5 maçlık galibiyet serisine de ulaştı.Sarı-lacivertliler, Giresunspor'u yenerek hem zirvedeki puan farkını korumayı hem de Dünya Kupası arasına kayıpsız girmeyi hedefliyor.Ligde bir maçı eksik Fenerbahçe, geride kalan 12 müsabakada topladığı 29 puanla lider durumda bulunuyor.Altay, Ferdi, Serdar, Szalai, Alioski, Arao, Zajc, İrfan Can, Rossi, Valencia, PedroOnur, Görkem, Arias, Alexis, Alper, Campuzano, Mejia, Sergio, Kuwas, Borja, BajicFenerbahçe'de İrfan Can Eğribayat, Lincoln Henrique, Gustavo Henrique, Mert Hakan, Luan Peres, Michy Batshuayi'nin forma giymesi beklenmiyor.Giresunspor'da Hayrullah ve Savicevic Fenerbahçe karşısında sahadaki yerini alamayacak.Fenerbahçe, Giresunspor'u konuk ettiği son 7 karşılaşmanın 5'ini kazandı.Sarı lacivertliler, bu galibiyetlerde ise rakip kaleye 12 gol gönderirken kalesinde ise 3 gol gördü.Geçen sezon Fenerbahçe, Giresunspor'u hem evinde hem de deplasmanda mağlup etmişti.23 Eylül 2021'de oynanan maçı 2-1 kazanan sarı lacivertliler, 2 Şubat 2022'de de rakibini aynı skorla deplasmanda yenerek üç puanı almıştı.Fenerbahçe'de 2 futbolcu sarı kart ceza sınırında yer alıyor.Sarı-lacivertlilerde Miguel Crespo ile Ferdi Kadıoğlu, Giresunspor karşısında kart görmeleri durumunda Trabzonspor deplasmanında takımlarını yalnız bırakacak.