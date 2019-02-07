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Fenerbahçe geri gönderdi ama transfer oluyor!

Fenerbahçe'nin kapısından dönen Marca Fabian bu kez transfer oluyor. İşte Marca Fabian'ın yeni adresi...

Kaynak: Takvim
Fenerbahçe geri gönderdi ama transfer oluyor!
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07 Şubat 2019 11:03
Fenerbahçe'nin sezon başında İstanbul'a getirdiği ancak sakatlığı nedeniyle resmi sözleşme imzalamadan geri dönen Marco Fabian sürpriz bir transferin altına imza atmak üzere...

Sarı-lacivertlilerin transferinden vazgeçtiği Marco Fabian, ABD takımı Philadelphia ile anlaştı.

Portekiz'den Record, 29 yaşındaki 10 numaranın Philadelphia ile görüşmelerde son pürüzlerin giderildiğini duyurdu.

Fabian, Frankfurt'ta bu sezon 127 dakika şans bulabildi.

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