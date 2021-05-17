Fenerbahçe, genç golcüyle 3 yıllık imzaladı

Fenerbahçe, altyapıdan yetişen ve Kuzey Makedonya U19 takımında da oynayan 18 yaşındaki golcü Arda Okan Kurtalan ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.



Transferi Instagram hesabından açıklayan Kurtalan, hayallerinin gerçek olduğunu söyledi.



Genç futbolcunun açıklaması ise şu şekilde;



"Parçası olmaktan her zaman onur duyduğum Fenerbahçem ile bugün itibariyle 3 yıllık profesyonel sözleşme imzalamış bulunuyorum. Çocukluğumdan bu yana hayalini kurduğum bu anın tarifsiz gururunu ve mutluluğunu yaşıyorum. Bugünlere gelmemde emeği olan başta ailem olmak üzere beni yetiştiren hocalarıma teşekkürü borç bilirim. Bana güvenenlerin güvenini boşa çıkarmamak için her gün ilk günkü heyecanla çalışacağım. Çünkü biliyorum; Çubukluyla Yapılanlar Sonsuzlukta Yankılanır!"



