Fenerbahçe genç golcünün peşinde!

Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Fenerbahçe , transfer çalışmalarına da hız verdi.Kadrosuna birçok önemli futbolcuyu katan sarı-lacivertliler Arda Güler sonrası kadroya genç yıldız adaylarını takviye etmeyi ihmal etmiyor.Marsilya'dan Bartuğ Elmaz'ı transfer eden Fenerbahçe bu gözünü Alman ekibi Nürnberg'in 17 yaşındaki golcüsü Can Yılmaz Uzun'u listesine aldı.Bir dönem Galatasaray'ında ilgilendiği genç golcüyle Alman devi B. Münih de temas halinde.Ancak Fenerbahçe elini çabuk tutup, Can Uzun'a formayı giydirmeyi planlıyor.1.86 boyundaki Can santrfor ve on numarada forma giyebiliyor. Geçtiğimiz yıl kendi yaş grubunda 15 maçta 15 gol atan genç yıldız geçtiğimiz hafta sonu Bundesliga 2'de oynanan Hannover maçında iki kez ağları sarsarak takımına 1 puanı getirdi.