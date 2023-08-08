Fenerbahçe genç golcünün peşinde!

Fenerbahçe, bir yandan dünya starlarını transfer ederken, diğer yandan da genç yıldız adaylarını kadroya katmak için çalışmalarını sürdürüyor. Daha önce Marsilya'dan Bartuğ Elmaz'ı alan sarı-lacivertliler, şimdi de gözünü Nürnberg'in 17'lik golcüsü Can Yılmaz Uzun'a dikti.

Haber; Fotomaç, Fotoğraf; Instagram
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Fenerbahçe genç golcünün peşinde!
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08 Ağustos 2023 11:01
Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Fenerbahçe, transfer çalışmalarına da hız verdi. 

Kadrosuna birçok önemli futbolcuyu katan sarı-lacivertliler Arda Güler sonrası kadroya genç yıldız adaylarını takviye etmeyi ihmal etmiyor.

Marsilya'dan Bartuğ Elmaz'ı transfer eden Fenerbahçe bu gözünü Alman ekibi Nürnberg'in 17 yaşındaki golcüsü Can Yılmaz Uzun'u listesine aldı.

BAYERN MÜNİH'DE İSTİYOR
 Bir dönem Galatasaray'ında ilgilendiği genç golcüyle Alman devi B. Münih de temas halinde.

Ancak Fenerbahçe elini çabuk tutup, Can Uzun'a formayı giydirmeyi planlıyor.

1.86 boyundaki Can santrfor ve on numarada forma giyebiliyor. Geçtiğimiz yıl kendi yaş grubunda 15 maçta 15 gol atan genç yıldız geçtiğimiz hafta sonu Bundesliga 2'de oynanan Hannover maçında iki kez ağları sarsarak takımına 1 puanı getirdi. 

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