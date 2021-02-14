Fenerbahçe geçen sezona fark attı!

Süper Lig'in 25. haftasında Karagümrük'ü 2-1 yenen Fenerbahçe, deplasmanda fırtına gibi esmeye devam ediyor. Sarı-Lacivertliler, dün akşamki galibiyetle bu sezon dış sahadaki 9. zaferini elde etti. Deplasmanda ilk 25 hafta sonunda toplamda 29 puan kazanmayı başardı.



DIŞARIDA SADECE 1 KEZ YENİLDİ

Deplasmanda 9 galibiyet alan Fener, sadece 1 kez dış sahada yenilgi yüzü gördü. 2 kez de sahadan beraberilkle ayrıldı. Dış sahada topladığı 29 puanla bu kulvarda ligin en başarılı takımı oldu.



GEÇEN SEZONA CİDDİ FARK ATTI

Kanarya, geçen sezonun ilk 25 haftasında ise dış sahada 16 puan toplamıştı. Fenerbahçe, bu sezon aynı periyotta geçen sezona göre 13 puan daha fazla topladı. Dış sahada fark yarattı.



