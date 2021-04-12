Fenerbahçe - Gaziantep: Muhtemel 11'ler

MUHTEMEL 11'LER

FENERBAHÇE'DE 3 EKSİK

PINTO, KADRO KURMAKTA ZORLANIYOR

7 OYUNCU KART SINIRINDA

Fenerbahçe, Süper Lig'in 34. haftasında Gaziantep'i konuk edecek.Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Mete Kalkavan yönetecek. Mücadeleyi beIN Sports 1 yayınlayacak.Ligde son olarak Yeni Malatyaspor deplasmanında 2 puan yitiren Fenerbahçe, rakibini yenerek zirve takibini sürdürmek istiyor.Altay, Gökhan, Serdar, Szalai, Caner, Sosa, İrfan Can, Mert Hakan, Pelkas, Valencia, SamattaGünay, Olkowski, Miranda, Papy, Morais, Vetrih, Rashid, Mirallas, Maxim, Kenan, DickoFenerbahçe, Gaziantep mücadelesinde 3 futbolcusundan yararlanamayacak.Sarı-lacivertlilerde tedavi süreci devam eden Sadık Çiftpınar'ın yanı sıra takımdan ayrı çalışan Diego Perotti ve Mesut Özil, forma giyemeyecek. Bu oyuncuların yanı sıra Nazım Sangare'nin durumuna maç saatinde Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu karar verecek.Kırmızı-siyahlı ekip, sakat ve Kovid-19 vakaları nedeniyle kadro kurmakta zorlanıyor.Teknik direktör Ricardo Sa Pinto'nun cezası nedeniyle yedek kulübesinde yer alamayacağı takımda, Kana Bıyık ve Oğuz Ceylan sakatlığı nedeniyle kadroda olamayacak.Üç futbolcunun da Kovid-19 karantinasında olduğu Gaziantep'te, cezası sona eren Andre Sousa ise teknik heyetten görev bekleyecek. Geçen hafta sakatlık nedeniyle kadroda yer alamayan Muhammet Demir'in durumu da maç saatinde belli olacak.Fenerbahçe'de 7 futbolcu, Gaziantep karşılaşması öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor.Sarı-lacivertlilerde Caner Erkin, Dimitrios Pelkas, İrfan Can Kahveci, Jose Sosa, Marcel Tisserand, Serdar Aziz ve Sinan Gümüş, yarın sarı kart görmeleri halinde ligin 35. haftasında Medipol Başakşehir maçında forma giyemeyecek.