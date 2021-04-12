Fenerbahçe - Gaziantep: Muhtemel 11'ler

Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe ile Gaziantep FK karşı karşıya gelecek.

Haber; Sporx.com ve AA, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe - Gaziantep: Muhtemel 11'ler
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12 Nisan 2021 08:21
Fenerbahçe, Süper Lig'in 34. haftasında Gaziantep'i konuk edecek.

Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Mete Kalkavan yönetecek. Mücadeleyi beIN Sports 1 yayınlayacak.

Ligde son olarak Yeni Malatyaspor deplasmanında 2 puan yitiren Fenerbahçe, rakibini yenerek zirve takibini sürdürmek istiyor.

MUHTEMEL 11'LER

FENERBAHÇE: Altay, Gökhan, Serdar, Szalai, Caner, Sosa, İrfan Can, Mert Hakan, Pelkas, Valencia, Samatta



GAZİANTEP: Günay, Olkowski, Miranda, Papy, Morais, Vetrih, Rashid, Mirallas, Maxim, Kenan, Dicko



FENERBAHÇE'DE 3 EKSİK

Fenerbahçe, Gaziantep mücadelesinde 3 futbolcusundan yararlanamayacak.

Sarı-lacivertlilerde tedavi süreci devam eden Sadık Çiftpınar'ın yanı sıra takımdan ayrı çalışan Diego Perotti ve Mesut Özil, forma giyemeyecek. Bu oyuncuların yanı sıra Nazım Sangare'nin durumuna maç saatinde Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu karar verecek.

PINTO, KADRO KURMAKTA ZORLANIYOR

Kırmızı-siyahlı ekip, sakat ve Kovid-19 vakaları nedeniyle kadro kurmakta zorlanıyor.

Teknik direktör Ricardo Sa Pinto'nun cezası nedeniyle yedek kulübesinde yer alamayacağı takımda, Kana Bıyık ve Oğuz Ceylan sakatlığı nedeniyle kadroda olamayacak.

Üç futbolcunun da Kovid-19 karantinasında olduğu Gaziantep'te, cezası sona eren Andre Sousa ise teknik heyetten görev bekleyecek. Geçen hafta sakatlık nedeniyle kadroda yer alamayan Muhammet Demir'in durumu da maç saatinde belli olacak.

7 OYUNCU KART SINIRINDA

Fenerbahçe'de 7 futbolcu, Gaziantep karşılaşması öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Sarı-lacivertlilerde Caner Erkin, Dimitrios Pelkas, İrfan Can Kahveci, Jose Sosa, Marcel Tisserand, Serdar Aziz ve Sinan Gümüş, yarın sarı kart görmeleri halinde ligin 35. haftasında Medipol Başakşehir maçında forma giyemeyecek.



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