Fenerbahçe - Gaziantep: Muhtemel 11

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Fenerbahçe, sahasında Gaziantep FK ile karşılaşacak.



Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 20.30'da başlayacak mücadeleyi hakem Sarper Barış Saka yönetecek. Fenerbahçe - Gaziantep FK maçını beIN Sports canlı yayınlayacak.



Ligde oynadığı son 10 maçta 1 beraberlik ve 9 galibiyet elde eden sarı-lacivertliler, rakibini de yenerek hem seriyi sürdürmeyi hem de lig ikinciliğini korumayı hedefliyor.



Teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe 65 puanla ikinci sırada haftaya giriyor.



İki takımın eksikleri



Fenerbahçe'de sakatlıkları nedeniyle sezonu kapatan Attila Szalai, Miguel Crespo ve Dimitris Pelkas'ın yanı sıra sarı kart cezalısı Kim Min-jae müsabakada forma giyemeyecek.



Takımda sakatlığı bulunan Steven Caulker ve Torgeir Borven ile kart cezalısı Recep Niyaz karşılaşmada forma giyemeyecek.



Muhtemel 11'ler



Fenerbahçe

Altay, Osayi, Serdar, Tisserand, Ferdi, Gustavo, Zajc, İrfan, Mert Hakan, Rossi, Serdar



Gaziantep

Günay, Djilobodji, Ertuğrul, Tosça, Kitsiou, Furkan, Doğan, Maxim, Sagal, Figueriedo, Muhammet



Süper Lig'de 6. randevu



Gaziantep FK ile Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'de 6. kez karşı karşıya gelecek.



İki takım arasında Gaziantep ekibinin Süper Lig'e ilk kez yükseldiği 2019-2020 sezonundan bu yana 5 karşılaşma oynandı. Bu müsabakaların 3'ünü Fenerbahçe, 2'sini ise Gaziantep FK kazandı.



Söz konusu maçlarda sarı-lacivertli takım 13 kez fileleri havalandırdı, Gaziantep temsilcisi ise 6 gol kaydetti.



Ligin ilk yarısında oynanan karşılaşma Gaziantep FK'nin 3-2 üstünlüğüyle tamamlanmıştı.



Deplasmanda 1 galibiyeti var



Gaziantep FK, Süper Lig'de bu sezon deplasmanda oynadığı maçlarda taraftarını hayal kırıklığına uğrattı ve sadece Çaykur Rizespor'u mağlup edebildi.



Güneydoğu ekibi, dış sahada çıktığı 17 maçta 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 13 yenilgi aldı.



Bu müsabakalarda rakip fileleri 11 kez havalandıran kırmızı-siyahlı ekip, kalesinde ise 33 gol gördü.



4 maçtır galibiyet yok



Ligde 4 maçtır galip gelemeyen ve puan cetvelinde 15. sırada bulunan Gaziantep FK, rakibi Fenerbahçe'yi yenip kötü gidişe son vermek istiyor.



5 isim sınırda



Fenerbahçe'de sarı kart ceza sınırında 5 oyuncu yer alıyor.



Sarı-lacivertlilerde Luiz Gustavo, Bright Osayi Samuel, Serdar Aziz, Mert Hakan Yandaş ve Filip Novak kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek ve 36. haftada oynanacak Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek.





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