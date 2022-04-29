Fenerbahçe - Gaziantep maçında penaltı noktası kavgası!

Süper Lig'in 35. haftasında Gaziantep FK'yı ağırlayan Fenerbahçe, ikinci yarıda penaltı kazandı ama bir anda gerilim yaşandı.



Karşılaşmanın 53. dakikasında Fenerbahçe, Serdar Dursun'un ceza alanında yerde kalması sonrası penaltı kazandı. Penaltı atılmadan önce Amedej Vetrih ve Stelios Kitsiou beyaz noktaya kramponlarıyla zarar vermek istedi.



Fenerbahçeli futbolcular, Gaziantepli futbocluların penaltının kaçması için zemini bozma çabalarına tepki gösterdi. Bir anda iki takım futbolcuları arasında gerilim yaşandı.



Maçın hakemi Sarper Barış Saka, Amedej Vetrih ve Stelios Kitsiou'nun yanı sıra İrfan Can Kahveci'ye sarı kart gösterdi.





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