Fenerbahçe - Gaziantep maçı yorumları

Fenerbahçe ile Gaziantep FK arasında 0-0 sona eren ilk yarıyı Feyyaz Uçar, Mustafa Doğan ve Tugay Kerimoğlu yorumladı.



Feyyaz Uçar, "Mert Hakan zaman zaman geriye geliyor, Ozan ile Sosa'ya yardım ediyor, Ozan fırsat buldukça ileri çıkıyor. İstatistiklerde ciddi Fenerbahçe üstünlüğü var. Her şey Fenerbahçe lehine ama bu kadar lehine istatistikte sonuca gidemiyorsun. Son vuruşlarda sorun var, son paslarda gecikme var. Biraz daha tek pas düşünmeli Fenerbahçe, sahada herkes elinden geleni yapıyor. Biraz daha oyunlarını hızlandırmaları lazım. Ön tarafı hareketlendirmek, ceza sahasına fazla adam sokmak gerekli. Fenerbahçe'nin her ne kadar oyunu domine etme, pozisyon bulma avantajı var gibi gözükse de, Gaziantep'in de çok etkili oyuncuları var. Boş alan bulduklarında tehlikeli işler yapabilen oyuncuları var, küçümsememek lazım." yorumunu yaptı.



MUSTAFA DOĞAN: "TEK İHTİYAÇ GOL"



Mustafa Doğan, "Fenerbahçe istekli ve arzulu başladı. Önde baskı yaptı. Genelde sağ kanadı kullandı. Gökhan ve Caner hücum oyuncuları gibi oynadı. Zaman zaman Valencia'yı da solda gördük. Bu oyunun gole ihtiyacı var. %73'e %27 Fenerbahçe üstün oynuyor ama gol lazım. Gaziantep FK çok çıkmıyor ama çıktığında da etkili oluyor. Fenerbahçe'nin ihtiyacı olan tek şey gol." değerlendirmesinde bulundu.



TUGAY KERİMOĞLU: "OYUN SAĞA YIĞILDI"



Tugay Kerimoğlu ise, "Fenerbahçe daha iştahlı ve skoru isteyen, oynayan bir görüntü var. Oyun sağ tarafta Gökhan ve İrfan üzerine yığılmış durumda. Mert ve Ozan savunma arkasına koşmaya çalışıyor. Caner de soldan hareketli ortalar kesmeye çalışıyor. Gaziantep FK'nın atılan golünün iptal olması bana soru işareti gibi geldi." dedi.



