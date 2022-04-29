Fenerbahçe Gaziantep maçı İZLE (bein sports izle linki)

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BEIN Fenerbahçe Gaziantep link! Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Fenerbahçe ile Gaziantep Ülker Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor.

FENERBAHÇE GAZİANTEP MAÇI CANLI, TIKLA













FENERBAHÇE GAZİANTEP MAÇI HANGİ RADYODA?



Fenerbahçe ile Gaziantep arasındaki zorlu Süper Lig mücadelesi TRT Radyo 1'den canlı olarak dinlenilebilmektedir. GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU



TRT Radyo 1'in büyük illerdeki frekansları şu şekildedir: 95.6 İstanbul; 93.3 Ankara; 94.7 İzmir; 87.9 Bursa; 105.1 Adana . Tüm frekanslara buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.



TIKLA, FENERBAHÇE GAZİANTEP MAÇINI CANLI DİNLE



FENERBAHÇE GAZİANTEP BEIN SPORTS HABER İZLE









4 maçtır galibiyet yok



Ligde 4 maçtır galip gelemeyen ve puan cetvelinde 15. sırada bulunan Gaziantep FK, rakibi Fenerbahçe'yi yenip kötü gidişe son vermek istiyor.



5 isim sınırda



Fenerbahçe'de sarı kart ceza sınırında 5 oyuncu yer alıyor. Sarı-lacivertlilerde Luiz Gustavo, Bright Osayi Samuel, Serdar Aziz, Mert Hakan Yandaş ve Filip Novak kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek ve 36. haftada oynanacak Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek.



Sadece Malatya'ya gidecekler



Sarı-lacivertlilerde ligde kalan 4 maçın 3'ü İstanbul'da olacak. Bugün Gaziantep'le Kadıköy'de oynayacak Fenerbahçe, gelecek hafta ise Beşiktaş'a konuk gidecek. Bir sonraki maçta evinde sezonun son maçına Karagümrük karşısında çıkacak olan İsmail Kartal ve takımı, son haftada ligden düşen Yeni Malatyaspor deplasmanına çıkacak, Malatya seyahati olacak.



Fenerbahçe Gaziantep maçı öncesi form durumu



Ligde oynadığı son 10 maçta 1 beraberlik ve 9 galibiyet elde eden sarı-lacivertliler, rakibini de yenerek hem seriyi sürdürmeyi hem de lig ikinciliğini korumayı hedefliyor. Teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe 65 puanla ikinci sırada haftaya giriyor.



İki takımın eksikleri



Fenerbahçe'de sakatlıkları nedeniyle sezonu kapatan Attila Szalai, Miguel Crespo ve Dimitris Pelkas'ın yanı sıra sarı kart cezalısı Kim Min-jae müsabakada forma giyemeyecek. Gaziantep ekibinde ise sakatlığı bulunan Steven Caulker ve Torgeir Borven ile kart cezalısı Recep Niyaz karşılaşmada forma giyemeyecek.



Muhtemel 11'ler



Fenerbahçe

Altay, Osayi, Serdar, Tisserand, Ferdi, Gustavo, Zajc, İrfan, Mert Hakan, Rossi, Serdar







Gaziantep

Günay, Djilobodji, Ertuğrul, Tosça, Kitsiou, Furkan, Doğan, Maxim, Sagal, Figueriedo, Muhammet







Süper Lig'de 6. randevu



Gaziantep FK ile Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'de 6. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında Gaziantep ekibinin Süper Lig'e ilk kez yükseldiği 2019-2020 sezonundan bu yana 5 karşılaşma oynandı. Bu müsabakaların 3'ünü Fenerbahçe, 2'sini ise Gaziantep FK kazandı. Söz konusu maçlarda sarı-lacivertli takım 13 kez fileleri havalandırdı, Gaziantep temsilcisi ise 6 gol kaydetti. Ligin ilk yarısında oynanan karşılaşma Gaziantep FK'nin 3-2 üstünlüğüyle tamamlanmıştı.



Fenerbahçe Gaziantep maçı hakemi kim



Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Fenerbahçe, sahasında Gaziantep FK ile karşılaşacak. Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 20.30'da başlayacak mücadeleyi hakem Sarper Barış Saka yönetecek. VAR hakemi ise Emre Malok oldu. Fenerbahçe - Gaziantep FK maçını beIN Sports canlı yayınlayacak.





İsmail Kartal'dan 'Sarı' uyarısı



Ligde 4 maçı kalan Fenerbahçe, ikincilik yolunda kayıpsız bir şekilde sezonu bitirmek istiyor. Bu akşam Gaziantep ile Kadıköy'de kozlarını paylaşacak olan Fenerbahçe , haftaya ise kalan bölümdeki en zorlu maça çıkacak: Beşiktaş... Kanarya üstelik derbi için Vodafone Park'a gidecek. Zorlu karşılaşma öncesi ceza sınırında önemli oyuncuların olması, İsmail Kartal'ın canını fazlasıyla sıkıyor. Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş, Serdar Aziz, Osayi- Samuel, Luiz Gustavo ve Filip Novak, Gaziantep karşısında görev alıp, sarı kart görmeleri halinde önümüzdeki hafta Beşiktaş karşısında görev yapamayacak. Sakatlıkları nedeniyle zaten Szalai, Pelkas ve Crespo'dan yararlanamayacak olan Kartal, başka bir oyuncusunun da cezalı duruma düşmesini istemiyor. Fanatik Gazetesi'nden Yusuf Dursun'un haberine göre; Tecrübeli teknik adam, sınırdaki beş öğrencisiyle özel bir görüşme yapıp, "Kalan haftalarda her birinize çok ihtiyacımız var. Maçta kart konusunda mümkün olduğunca temkinli davranmalısınız. Sakın hakeme itiraz gibi bir konu nedeniyle cezalı duruma düşmeyin, bunun yaptırımı olur! Bu konuda dikkatli olacağınız konusunda hepinize güveniyorum" ifadelerini kullandı. Mert Hakan, ligde oynadığı son 5 maçta 4 asist yaptı. Takımın en formda isimlerinden olan yıldız futbolcu, kart görmesi halinde Beşiktaş derbisinde oynayamayacak.



Fenerbahçe için rövanş zamanı



Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Fenerbahçe, sahasında Gaziantep FK ile karşılaşacak. İki takımın ligin ilk yarısında Gaziantep'te oynadığı maç, Fenerbahçe için dibe vuruş olmuştu. Sarı- Lacivertliler, 3-2 mağlup olarak sahadan ayrılmıştı. Bu yenilgi sonrası taraftarın takıma olan tepkisi iyice artmış, bir sonraki hafta Beşiktaş derbisi 2-2 bitince Vitor Pereira'nın görevine son verilmişti. Bu kez işler değişti. Fenerbahçe, son yıllarda hiç olmadığı kadar formda bir şekilde sahaya çıkacak. Gaziantep ise ligde son 11 maçında sadece 1 kez kazandı. Düşme hattındaki takımların da kötü sonuçlar alması, Güneydoğu ekibinin tehlikeden uzak kalmasını sağladı. Sarı-Lacivertliler bu akşam galibiyete uzanıp hem ikincilik yolunda bir engeli daha aşmak hem de Gaziantep'ten rövanşı almak istiyor. Crespo ve Kim'in yokluğunda bu akşamki mücadelede gözler Gustavo ve Tisserand'ın üzerinde olacak. İki oyuncunun sergileyecekleri performans merakla bekleniyor.



Avrupa'da zirve: Jürgen Klopp & İsmail Kartal



Fenerbahçe'ye 13 Ocak'ta imza atan İsmail Kartal geldiği günden itibaren yeni sezonda yerine geçecek hocanın kim olacağı konuşuluyor… 'Joachim Löw mü Jorge Jesus mu?' diye papatya falı açılırken, 60 yaşındaki hoca tüm söylenenlere kulaklarını tıkadı ve sahaya odaklandı. Sonuç olarak Süper Lig'de ikincilik hedefine ulaşılırken, Avrupa'da da zirveye çıktı. Ç.Rizespor'u yenip üst üste 6. galibiyetini alan sarı-lacivertliler, yenilmezliğini 10 maça (9G-1B) çıkarmıştı. Görev yaptığı 70 günde hanesine 28 puan yazdıran İsmail Kartal'ın Fenerbahçesi bu formuyla 10 büyük ligde Jürgen Klopp'ün çalıştırdığı Liverpool ile birlikte Avrupa'nın en iyi takımı olma başarısı gösterdi. Club Brugge (27), Gent (25), Real Madrid (25), Barcelona (24) ve Leipzig (23) sarı-lacivertlilerin gerisinde kaldı. Kartal, 21. haftada 32 puanla 5. sırada aldığı takımı 34. haftada 65 puana ulaştırıp 2.'lik koltuğuna oturttu. Nuri Şahin ile büyük bir çıkışa imza atan Antalyaspor ise topladığı 26 puanla sıralamada en iyi 4. takım oldu.



Fenerbahçe'de 4 hafta hedef



Süper Lig'de son 10 maçta 9 galibiyet 1 beraberlikle 28 puan toplayan Fenerbahçe'de kalan 4 haftada hata istenmiyor. Bu akşam oynanacak Gaziantep maçıyla artık geri sayıma geçecek sarı-lacivertlilerin 4 tane önemli hedefi dikkat çekiyor. Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal ve futbolcular tamamen saha içine motive olurlarken 4 maçtan 12 puan çıkarmayı hedefliyor. Sarı-lacivertli takımın 22 Mayıs'ta bitecek 2021-22 sezonu öncesi kalan 4 haftada 4 ana hedefi şöyle: 1- İsmail Kartal ve öğrencilerinin şu anda esas düşüncesi 2. sırayı koruyarak Şampiyonlar Ligi biletini alabilmek... Sarı-lacivertliler kalan 4 maçı da kazanıp hedefe gitmek istiyor. 2- Fenerbahçe gelecek hafta ezeli rakibi Beşiktaş'a konuk olacak. Bu sezon Galatasaray ve Beşiktaş'la oynadığı 3 maçtan 2 galibiyet 1 beraberlik çıkarak sarı-lacivertliler, Vodafone Park'ta kazanmak istiyor. Vodafone Park açıldığından beri lig maçlarında Fenerbahçe galip gelemedi. 3- Şu anda ligde 13 golü bulunan Serdar Dursun, takımın en skorer ismi. Tecrübeli forvet ligde de gol krallığı listesinde iddialı. Serdar kalan 4 maçta arkadaşlarının da yardımıyla Süper Lig'de krallığı kapmayı hedefliyor. Fenerbahçe'de en son 2011'de Alex de Souza gol kralı olmuştu. 4- Son dönemde 6 maçlık bir galibiyet serisi tutturan sarı-lacivertliler, 4 maçı da kazanıp 10'da 10 yaparak sezonu kapatmak istiyor.



Deplasmanda 1 galibiyeti var



Gaziantep FK, Süper Lig'de bu sezon deplasmanda oynadığı maçlarda taraftarını hayal kırıklığına uğrattı ve sadece Çaykur Rizespor'u mağlup edebildi. Güneydoğu ekibi, dış sahada çıktığı 17 maçta 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 13 yenilgi aldı. Bu müsabakalarda rakip fileleri 11 kez havalandıran kırmızı-siyahlı ekip, kalesinde ise 33 gol gördü



Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Fenerbahçe ile Gaziantep Ülker Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Bu maçı reklamsız, kesintisiz, HD kalitesinde izlemek için bu linke tıklayarak Digitürk'e abone olmalısınız. Süper Lig maçlarının tek adresi sadece Digitürk'tür ve bu link üzerinden üye olarak maçları canlı olarak seyredebilirsiniz. İşte maçtan son dakika gelişmeleri...Fenerbahçe ile Gaziantep arasındaki zorlu Süper Lig mücadelesi TRT Radyo 1'den canlı olarak dinlenilebilmektedir.TRT Radyo 1'in büyük illerdeki frekansları şu şekildedir: 95.6 İstanbul; 93.3 Ankara; 94.7 İzmir; 87.9 Bursa; 105.1 Adana . Tüm frekanslara buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.Ligde 4 maçtır galip gelemeyen ve puan cetvelinde 15. sırada bulunan Gaziantep FK, rakibi Fenerbahçe'yi yenip kötü gidişe son vermek istiyor.Fenerbahçe'de sarı kart ceza sınırında 5 oyuncu yer alıyor. Sarı-lacivertlilerde Luiz Gustavo, Bright Osayi Samuel, Serdar Aziz, Mert Hakan Yandaş ve Filip Novak kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek ve 36. haftada oynanacak Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek.Sarı-lacivertlilerde ligde kalan 4 maçın 3'ü İstanbul'da olacak. Bugün Gaziantep'le Kadıköy'de oynayacak Fenerbahçe, gelecek hafta ise Beşiktaş'a konuk gidecek. Bir sonraki maçta evinde sezonun son maçına Karagümrük karşısında çıkacak olan İsmail Kartal ve takımı, son haftada ligden düşen Yeni Malatyaspor deplasmanına çıkacak, Malatya seyahati olacak.Ligde oynadığı son 10 maçta 1 beraberlik ve 9 galibiyet elde eden sarı-lacivertliler, rakibini de yenerek hem seriyi sürdürmeyi hem de lig ikinciliğini korumayı hedefliyor. Teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe 65 puanla ikinci sırada haftaya giriyor.Fenerbahçe'de sakatlıkları nedeniyle sezonu kapatan Attila Szalai, Miguel Crespo ve Dimitris Pelkas'ın yanı sıra sarı kart cezalısı Kim Min-jae müsabakada forma giyemeyecek. Gaziantep ekibinde ise sakatlığı bulunan Steven Caulker ve Torgeir Borven ile kart cezalısı Recep Niyaz karşılaşmada forma giyemeyecek.Altay, Osayi, Serdar, Tisserand, Ferdi, Gustavo, Zajc, İrfan, Mert Hakan, Rossi, SerdarGünay, Djilobodji, Ertuğrul, Tosça, Kitsiou, Furkan, Doğan, Maxim, Sagal, Figueriedo, MuhammetGaziantep FK ile Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'de 6. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında Gaziantep ekibinin Süper Lig'e ilk kez yükseldiği 2019-2020 sezonundan bu yana 5 karşılaşma oynandı. Bu müsabakaların 3'ünü Fenerbahçe, 2'sini ise Gaziantep FK kazandı. Söz konusu maçlarda sarı-lacivertli takım 13 kez fileleri havalandırdı, Gaziantep temsilcisi ise 6 gol kaydetti. Ligin ilk yarısında oynanan karşılaşma Gaziantep FK'nin 3-2 üstünlüğüyle tamamlanmıştı.Ligde 4 maçı kalan Fenerbahçe, ikincilik yolunda kayıpsız bir şekilde sezonu bitirmek istiyor. Bu akşam Gaziantep ile Kadıköy'de kozlarını paylaşacak olan Fenerbahçe , haftaya ise kalan bölümdeki en zorlu maça çıkacak: Beşiktaş... Kanarya üstelik derbi için Vodafone Park'a gidecek. Zorlu karşılaşma öncesi ceza sınırında önemli oyuncuların olması, İsmail Kartal'ın canını fazlasıyla sıkıyor. Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş, Serdar Aziz, Osayi- Samuel, Luiz Gustavo ve Filip Novak, Gaziantep karşısında görev alıp, sarı kart görmeleri halinde önümüzdeki hafta Beşiktaş karşısında görev yapamayacak. Sakatlıkları nedeniyle zaten Szalai, Pelkas ve Crespo'dan yararlanamayacak olan Kartal, başka bir oyuncusunun da cezalı duruma düşmesini istemiyor. Fanatik Gazetesi'nden Yusuf Dursun'un haberine göre; Tecrübeli teknik adam, sınırdaki beş öğrencisiyle özel bir görüşme yapıp, "Kalan haftalarda her birinize çok ihtiyacımız var. Maçta kart konusunda mümkün olduğunca temkinli davranmalısınız. Sakın hakeme itiraz gibi bir konu nedeniyle cezalı duruma düşmeyin, bunun yaptırımı olur! Bu konuda dikkatli olacağınız konusunda hepinize güveniyorum" ifadelerini kullandı. Mert Hakan, ligde oynadığı son 5 maçta 4 asist yaptı. Takımın en formda isimlerinden olan yıldız futbolcu, kart görmesi halinde Beşiktaş derbisinde oynayamayacak.Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Fenerbahçe, sahasında Gaziantep FK ile karşılaşacak. İki takımın ligin ilk yarısında Gaziantep'te oynadığı maç, Fenerbahçe için dibe vuruş olmuştu. Sarı- Lacivertliler, 3-2 mağlup olarak sahadan ayrılmıştı. Bu yenilgi sonrası taraftarın takıma olan tepkisi iyice artmış, bir sonraki hafta Beşiktaş derbisi 2-2 bitince Vitor Pereira'nın görevine son verilmişti. Bu kez işler değişti. Fenerbahçe, son yıllarda hiç olmadığı kadar formda bir şekilde sahaya çıkacak. Gaziantep ise ligde son 11 maçında sadece 1 kez kazandı. Düşme hattındaki takımların da kötü sonuçlar alması, Güneydoğu ekibinin tehlikeden uzak kalmasını sağladı. Sarı-Lacivertliler bu akşam galibiyete uzanıp hem ikincilik yolunda bir engeli daha aşmak hem de Gaziantep'ten rövanşı almak istiyor. Crespo ve Kim'in yokluğunda bu akşamki mücadelede gözler Gustavo ve Tisserand'ın üzerinde olacak. İki oyuncunun sergileyecekleri performans merakla bekleniyor.Fenerbahçe'ye 13 Ocak'ta imza atan İsmail Kartal geldiği günden itibaren yeni sezonda yerine geçecek hocanın kim olacağı konuşuluyor… 'Joachim Löw mü Jorge Jesus mu?' diye papatya falı açılırken, 60 yaşındaki hoca tüm söylenenlere kulaklarını tıkadı ve sahaya odaklandı. Sonuç olarak Süper Lig'de ikincilik hedefine ulaşılırken, Avrupa'da da zirveye çıktı. Ç.Rizespor'u yenip üst üste 6. galibiyetini alan sarı-lacivertliler, yenilmezliğini 10 maça (9G-1B) çıkarmıştı. Görev yaptığı 70 günde hanesine 28 puan yazdıran İsmail Kartal'ın Fenerbahçesi bu formuyla 10 büyük ligde Jürgen Klopp'ün çalıştırdığı Liverpool ile birlikte Avrupa'nın en iyi takımı olma başarısı gösterdi. Club Brugge (27), Gent (25), Real Madrid (25), Barcelona (24) ve Leipzig (23) sarı-lacivertlilerin gerisinde kaldı. Kartal, 21. haftada 32 puanla 5. sırada aldığı takımı 34. haftada 65 puana ulaştırıp 2.'lik koltuğuna oturttu. Nuri Şahin ile büyük bir çıkışa imza atan Antalyaspor ise topladığı 26 puanla sıralamada en iyi 4. takım oldu.Süper Lig'de son 10 maçta 9 galibiyet 1 beraberlikle 28 puan toplayan Fenerbahçe'de kalan 4 haftada hata istenmiyor. Bu akşam oynanacak Gaziantep maçıyla artık geri sayıma geçecek sarı-lacivertlilerin 4 tane önemli hedefi dikkat çekiyor. Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal ve futbolcular tamamen saha içine motive olurlarken 4 maçtan 12 puan çıkarmayı hedefliyor.İsmail Kartal ve öğrencilerinin şu anda esas düşüncesi 2. sırayı koruyarak Şampiyonlar Ligi biletini alabilmek... Sarı-lacivertliler kalan 4 maçı da kazanıp hedefe gitmek istiyor.Fenerbahçe gelecek hafta ezeli rakibi Beşiktaş'a konuk olacak. Bu sezon Galatasaray ve Beşiktaş'la oynadığı 3 maçtan 2 galibiyet 1 beraberlik çıkarak sarı-lacivertliler, Vodafone Park'ta kazanmak istiyor. Vodafone Park açıldığından beri lig maçlarında Fenerbahçe galip gelemedi.Şu anda ligde 13 golü bulunan Serdar Dursun, takımın en skorer ismi. Tecrübeli forvet ligde de gol krallığı listesinde iddialı. Serdar kalan 4 maçta arkadaşlarının da yardımıyla Süper Lig'de krallığı kapmayı hedefliyor. Fenerbahçe'de en son 2011'de Alex de Souza gol kralı olmuştu.Son dönemde 6 maçlık bir galibiyet serisi tutturan sarı-lacivertliler, 4 maçı da kazanıp 10'da 10 yaparak sezonu kapatmak istiyor.Gaziantep FK, Süper Lig'de bu sezon deplasmanda oynadığı maçlarda taraftarını hayal kırıklığına uğrattı ve sadece Çaykur Rizespor'u mağlup edebildi. Güneydoğu ekibi, dış sahada çıktığı 17 maçta 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 13 yenilgi aldı. Bu müsabakalarda rakip fileleri 11 kez havalandıran kırmızı-siyahlı ekip, kalesinde ise 33 gol gördü

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