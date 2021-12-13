Fenerbahçe Gaziantep izle canlı yayın naklen kesintisiz HD full

Fenerbahçe Gaziantep maçı canlı yayın linki, Fenerbahçe Gaziantep beIN canlı maç linki, Fenerbahçe Gaziantep maçı canlı yayın izle, Fenerbahçe Gaziantep maçı izle, Canlı bein Fenerbahçe Gaziantep izle, beIN Fenerbahçe Gaziantep canlı izlemek için aramalar google'da artıyor. Süper Lig'de oynanacak olan kritik Fenerbahçe Gaziantep maçı beIN'den canlı yayınlanmaktadır. İşte Fenerbahçe maçını canlı izlemek için yapmanız gereken son dakika gelişmeleri haberimizde yer almaktadır.

13 Aralık 2021 20:24
Fenerbahçe Gaziantep izle canlı yayın naklen kesintisiz HD full
Fenerbahçe Gaziantep beIN Canlı izle ! Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Gaziantep ile Fenerbahçe Kalyon Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Bu maçı reklamsız, kesintisiz, HD kalitesinde izlemek için bu linke tıklayarak Digitürk'e abone olmalısınız. Süper Lig maçlarının tek adresi sadece Digitürk'tür ve bu link üzerinden üye olarak maçları canlı olarak seyredebilirsiniz. İşte maçtan son dakika gelişmeleri...
GAZİANTEP FENERBAHÇE TUTTUR'DA

Süper Lig'de Fenerbahçe'nin Gaziantep'te ile oynadığı karşılaşmanın heyecanı Tuttur'da yaşanıyor. Hemen CANLI oyna, bonus kazan! Oynamak için tıklayın...

GAZİANTEP FENERBAHÇE MAÇI CANLI, TIKLA






GAZİANTEP FENERBAHÇE MAÇI HANGİ RADYODA?

Gaziantep ile Fenerbahçe arasındaki zorlu Süper Lig mücadelesi TRT Radyo 1'den canlı olarak dinlenilebilmektedir.

TRT Radyo 1'in büyük illerdeki frekansları şu şekildedir: 95.6 İstanbul; 93.3 Ankara; 94.7 İzmir; 87.9 Bursa; 105.1 Adana . Tüm frekanslara buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

TIKLA, GAZİANTEP FENERBAHÇE MAÇINI CANLI DİNLE

GAZİANTEP FENERBAHÇE BEIN SPORTS HABER İZLE



GAZİANTEP FENERBAHÇE MAÇI ÖNCESİ SON DURUM

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Pazartesi günü Gaziantep FK'ye konuk olacak.

Kalyon Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.30'da başlayacak. Haftanın kapanış müsabakasını hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. VAR hakemi olarak Mete Kalkavan görev yapacak.

MUHTEMEL 11'LER

Gaziantep FK: Günay Güvenç; Ertuğrul Ersoy, Caulker, Toşca; Kitsiou, Recep Niyaz, Doğan Erdoğan, Maxim, Mendyl; Dicko, Muhammet Demir.



Fenerbahçe: Berke; Tisserand, Kim, Szalai; Ferdi, Zajc, Gustavo, Osayi; Rossi, Mesut; Serdar.



MAÇ ÖNCESİ SON DURUMLAR

Süper Lig'deki son maçında Çaykur Rizespor'u farklı mağlup ederek moral bulan Fenerbahçe, Gaziantep FK'yi yenerek lider Trabzonspor ile arasındaki puan farkını 9'a indirmeyi hedefliyor.

Geride kalan 15 haftada 8 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşayan sarı-lacivertli takım, hanesine 27 puan yazdırdı.

Ligde yaptığı müsabakaların 5'ini kazanan, 3'ünde berabere kalan ve 7'sinden mağlup ayrılan Gaziantep FK ise 18 puan elde etti.

FENERBAHÇE'DE 4 EKSİK

Sarı-lacivertli ekipte 4 futbolcu, çeşitli nedenlerle Gaziantep FK maçında forma giyemeyecek.

Çalışmalarını takımdan ayrı sürdüren Altay Bayındır, Enner Valencia ve Mert Hakan Yandaş ile cezası bulunan İrfan Can Kahveci takımdaki yerlerini alamayacak.

Göztepe karşılaşmasından sonra Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından 2 maç men cezası verilen İrfan Can, bu müsabakayla cezasını tamamlayacak.

Kart cezaları son bulan Filip Novak ile Miha Zajc ise teknik direktör Vitor Pereira'nın şans vermesi halinde mücadelede görev yapabilecek.

Fenerbahçe'de Brezilyalı oyuncu Luiz Gustavo ise sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Gustavo, maçta 4. sarı kartını görmesi halinde Süper Lig'in 17. haftasında oynanacak Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek.

EROL BULUT, ESKİ TAKIMINA KARŞI

Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut, eski takımı Fenerbahçe'ye karşı sahaya çıkacak.

Geride kalan sezon Fenerbahçe'nin teknik direktörlüğünü üstlenen Bulut ile 30. haftada Beşiktaş ile yapılan derbinin ardından yollar ayrılmıştı. Erol Bulut, sezon başında ise Gaziantep FK'nin başına geçmişti.

Bu sezon Fenerbahçe'ye transfer olan ancak Vitor Pereira'nın kendisini kadroda düşünmemesi nedeniyle Gaziantep FK'nin yolunu tutan Steven Caulker maçta görev verilmesi halinde eski takımına karşı mücadele edecek.

SÜPER LİG'DE 5. RANDEVU

Fenerbahçe ile Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'de 5. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında Gaziantep ekibinin Süper Lig'e ilk kez yükseldiği 2019-2020 sezonunda bu yana 4 karşılaşma oynandı. Bu müsabakaların 3'ünü Fenerbahçe, 1'ini ise Gaziantep FK kazandı.

Söz konusu maçlarda sarı-lacivertli takım 11 kez fileleri havalandırdı, Gaziantep temsilcisi ise 4 gol kaydetti.

Gaziantep FK'nin ev sahipliğinde oynanan 2 karşılaşmada ise takımlar birer galibiyet elde etti.

GAZİANTEP İÇ SAHADA EN İYİLERDEN

Süper Lig'de bu sezon evinde oynadığı 7 maçın 5'ini kazanan, 2'sinde ise berabere kalan Gaziantep FK, Trabzonspor ve İttifak Holding Konyaspor'la beraber iç sahada yenilgi yaşamayan üç takımdan biri konumunda bulunuyor.

Taraftarı önünde farklı bir kimliğe bürünen ve söz konusu 7 maçta rakip fileleri 13 kez havalandıran kırmızı-siyahlı ekip, sadece 4 gol yiyerek ligde iç sahada en az gol yiyen takım durumunda.

Gaziantep FK'de sakatlıkları devam eden Jefferson ve Merkel, Fenerbahçe karşısında forma giyemeyecek.

Diğer Haberler

Gaziantep - F.Bahçe maçının ilk yarısı için nediler? Futbol Gaziantep - F.Bahçe maçının ilk yarısı için nediler?
Rıza Çalımbay için Beşiktaş açıklaması Sivasspor Rıza Çalımbay için Beşiktaş açıklaması
Yedlin Avrupa - Lig farkını açıkladı: 'Mantalite' Galatasaray Yedlin Avrupa - Lig farkını açıkladı: "Mantalite"
Gaziantep - Fenerbahçe maçında orta sahadan gol! Gaziantep FK Gaziantep - Fenerbahçe maçında orta sahadan gol!
Selçuk İnan'dan Muslera ve hakem açıklaması Galatasaray Selçuk İnan'dan Muslera ve hakem açıklaması
Rıza Çalımbay: 'Öyle bir gol olsun istemezdim' Sivasspor Rıza Çalımbay: "Öyle bir gol olsun istemezdim"
Rıdvan Dilmen: 'Sanki başka takım oynuyor' Galatasaray Rıdvan Dilmen: "Sanki başka takım oynuyor"
Galatasaraylılar'ın penaltı isyanı! Galatasaray Galatasaraylılar'ın penaltı isyanı!
Beşiktaş'tan Şenol Güneş ve Bilic açıklaması Beşiktaş Beşiktaş'tan Şenol Güneş ve Bilic açıklaması
Daha fazla göster
1 Joshua Kimmich, 2021 yılını kapattı!
2 Belenenses'teki koronavirüs vakaları Omicron varyantı çıktı!
3 Igor Tudor, koronavirüse yakalandı
4 Koronavirüse yakalanan Jaylen Brown karantinaya alındı
5 Premier Lig'deki 4 milli futbolcu Karadağ maçında yok!
6 2020 Paralimpik Oyunları'nda vaka sayısı 257'ye çıktı
7 Paralimpik 2020'ye akredite kişilerden Kovid-19'a yakalananların sayısı 154'e çıktı
8 Organizasyon Komitesinden Paralimpik 2020'de Kovid-19'a karşı "tüm tedbirler alınacak" vurgusu
9 Paralimpik 2020'ye akredite kişilerden Kovid-19'a yakalananların sayısı 144'e çıktı
10 Japonya'da ilk kez görülen Kovid-19'un "Lambda" varyantı 2020 Tokyo Olimpiyatları ile bağlantılı
yukarı ok