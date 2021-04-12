Fenerbahçe - Gaziantep FK maçında ilginç gol

Fenerbahçe - Gaziantep FK maçında Maxim'in frikiğinde Altay, barajın arkasına yatan Pelkas'ı kaldırdı ve barajın altından yapılan vuruşta VAR incelemesi sonrasında gol verildi.

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Fenerbahçe - Gaziantep FK maçında ilginç gol
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12 Nisan 2021 20:33
Fenerbahçe'nin Süper Lig'in 34. haftasında evinde Gaziantep FK ile oynadığı maçta VAR incelemesi sonrasında gol verildi.

Gaziantep FK'da Maxim'in kullandığı serbest vuruşta Altay Bayındır kurtarışı yaparken, VAR'da yapılan incelemenin ardından topun çizgiyi geçtiği tespit edildi ve deplasman ekibi skoru 1-1'e getirdi.

Frikik kullanılmadan önce barajı hazırlayan kaleci Altay Bayındır, barajın altına yatan Pelkas'ın bunu yapmasını istemedi ve barajın altından vuruşu yapan Maxim'in vuruşunda gol çıktı.





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