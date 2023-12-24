Haber Tarihi: 24 Aralık 2023 12:31 - Güncelleme Tarihi: 24 Aralık 2023 12:31

Fenerbahçe-Galatasaray Tek Maç Satın Alma Fiyatı 2023 | Bein Sports, Bein Connect, TOD Tv, Digiturk Tek Maç Satın Al

Galatasaray - Fenerbahçe tek maç satın alma özelliğinin olup olmadığı taraftalar tarafından merak ediliyor. Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında yarın sahasında ezeli rakibi Galatasaray ile kritik bir derbi maçına çıkacak. Sadece derbi özelinde tek maç satın al özelliği ile futbol severler Fenerbahçe Galatasaray derbisini beIN Sports 1 kanalı üzerinden seyredebilecek. beIN Medya'ya ait TOD TV aracılığıyla beIN sports tek maç satın alma işlemi uygulanabilir. Peki, Fenerbahçe - Galatasaray tek maç satın alma var mı, ne kadar, kaç TL? İşte Bein Sports, Bein Connect, TOD Tv tek maç satın alma ekranı

Fenerbahçe-Galatasaray Tek Maç Satın Alma Fiyatı 2023 | Bein Sports, Bein Connect, TOD Tv, Digiturk Tek Maç Satın Al
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Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe ve Galatasaray arasında heyecan dolu derbi mücadelesi yaşanacak. Taraftarı önünde Galatasaray'ı konuk edecek olan Fenerbahçe mücadeleyi kazanıp liderliğini devam ettirmek isterken, Galatasaray ise deplasmanda derbiyi kazanıp lider olmak istiyor. Peki, Fenerbahçe-Galatasaray derbi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

FENERBAHÇE-GALATASARAY TEK MAÇ SATIN AL 2023

Tek maç satın al özelliği ile derbi istenilen yerden takip edilebiliyor. Son yarım saat kala bile bu özellik satın alınabiliyor. Digiturk bünyesindeki TOD TV paketlerinden sadece tek maç özelindeki bu satın alım işlemiyle dilediğiniz yerde Fenerbahçe Galatasaray maçını izleyebilirsiniz... Peki Fenerbahçe Galatasaray beIN Sports tek maç satın alma nasıl yapılır? Adım adım bu süreci anlattık. İşte 2023 tek maç satın al fiyatları...

Tek maç satın alma işlemi telefon numarasıyla ulaşılarak ya da online işlemler üzerinden halledilebilir.  beIN Sports'ta yayınlanan maçları takip edebilmek adına aşağıda aktarılan satın alma opsiyonlarından faydalanabilirsiniz. 

Süper Lig'teki maçları TOD Paketleri ile internetten tek maç alarak hemen izleyebilir veya İzle Öde seçeneği ile TV üzerinden dilediğiniz tek maçı satın alabilirsiniz.

FENERBAHÇE-GALATASARAY TEK MAÇ SATIN ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ

1) Digiturk sitsinden Online İşlemler'ı tıklayın.

2) 0 212 473 73 73 numaralı DIGITURK Müşteri Hizmetleri'ni arayın ve sesli yanıt sistemini takip ederek siparişinizi verin.

2023 FENERBAHÇE GALATASARAY TEK MAÇ SATIN ALMA FİYATLARI

Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray arasında oynanan derbi maçı fiyatı: 99 TL

Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve diğer Spor Kulüpleri arasında oynanan maç fiyatları: 77 TL

Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray dışında yer alan tüm takımlar arasında oynanan tüm maç fiyatları: 37 TL

Fiyatlar maç başına olup, fiyatlara KDV dahildir. Not: Günün maçını izlemek istiyorsanız, maçın başlama saatinden 30 dakika öncesine kadar beIN Sports paketlerinden birine üye olmak veya maç siparişinizi vermelisiniz.
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