Fenerbahçe-Galatasaray: Seride ikinci maç

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi final serisinin ikinci maçında Fenerbahçe Öznur Kablo, Galatasaray'ı ağırlayacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe-Galatasaray: Seride ikinci maç
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07 Mayıs 2021 14:37
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi final serisinin ikinci müsabakasında Fenerbahçe Öznur Kablo, cumartesi günü Galatasaray'ı konuk edecek.

Metro Enerji Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 16.00'da başlayacak.

Üç galibiyete ulaşan takımın şampiyon olacağı final serisinde Fenerbahçe Öznur Kablo'nun 1-0 üstünlüğü bulunuyor. Sarı-lacivertli takım, ev sahibi avantajıyla başladığı serinin ilk maçını 73-66 kazandı.

Final serisinde üçüncü müsabaka, 11 Mayıs'ta Galatasaray'ın ev sahipliğinde Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek. Gerekmesi halinde dördüncü maç, 13 Mayıs'ta Sinan Erdem'de, beşinci karşılaşma ise 16 Mayıs'ta Metro Enerji Spor Salonu'nda oynanacak.

Ligde Fenerbahçe Öznur Kablo'nun 14, Galatasaray'ın ise 13 şampiyonluğu bulunuyor.



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