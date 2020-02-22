Fenerbahçe-Galatasaray rekabetinde 391. randevu

İki takım arasında 111 yıllık rekabette Fenerbahçe'nin galibiyet sayısında 146-123, gol sayısında da 535-485 üstünlüğü bulunuyor.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Fenerbahçe-Galatasaray rekabetinde 391. randevu
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22 Şubat 2020 11:27
Fenerbahçe ile Galatasaray futbol takımları, Süper Lig'de yarın yapacakları derbiyle tarihte 391. kez karşı karşıya gelecek.

Şimdiki Ülker Stadı'nın bulunduğu "Papazın Çayırı" olarak adlandırılan yerde 17 Ocak 1909 tarihinde yapılan ve Galatasaray'ın 2-0 kazandığı özel maçla başlayan 111 yıllık rekabette, galibiyetlerde ve atılan gol sayısında Fenerbahçe'nin üstünlüğü bulunuyor.

Sarı-lacivertliler, geride kalan 390 maçtan 146'sını kazandı, sarı-kırmızılı ekip bu süre içinde 123 kez galip geldi. İki takım 121 maçta ise eşitliği bozamadı.

Fenerbahçe'nin attığı 535 gole, Galatasaray 485 golle karşılık verdi.

Ligde 126. sınav

Fenerbahçe ile Galatasaray, 62. sezonu oynanan lig tarihinde 125 kez karşılaştı.

Genel toplamdaki üstünlüğünü lig maçlarına da yansıtan Fenerbahçe, rakibine galibiyet sayısında 50-33 üstünlük kurdu. Ligdeki 42 maç da berabere sonuçlandı.

Lig maçlarında sarı-lacivertliler 157, sarı-kırmızılılar ise 119 gol kaydetti.

Son 10 resmi maç

İki takım arasında oynanan son 10 resmi maçın 7'si berabere tamamlandı.

Rekabetteki son 10 karşılaşmada Fenerbahçe 2, Galatasaray 1 kez galip geldi, taraflar 7 maçta birbirlerine üstünlük sağlamayı başaramadı.

İki takım arasında oynanan son 5 maç ise beraberlikle sonuçlandı

Taraflar arasındaki son 10 derbide alınan sonuçlar şöyle:

      Tarih            Stat   Organizasyon   Sonuç (FB-GS) 
 25.10.2015   Şükrü Saracoğlu  Süper Lig    1-1
 13.04.2016   Türk Telekom    Süper Lig    0-0
 26.05.2016   Antalya   Türkiye Kupası   0-1
 20.11.2016   Ülker   Süper Lig    2-0
 23.04.2017   Türk Telekom   Süper Lig    1-0
 22.10.2017   Türk Telekom   Süper Lig    0-0
 17.03.2018   Ülker   Süper Lig    0-0
 02.11.2018  Türk Telekom  Süper Lig    2-2
 14.04.2019  Ülker  Süper Lig  1-1
 28.09.2019  Türk Telekom  Süper Lig  0-0
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