Tarih Stat Organizasyon Sonuç (FB-GS) 26.05.2016 Antalya Türkiye Kupası 0-1 20.11.2016 Ülker Süper Lig 2-0 23.04.2017 Türk Telekom Süper Lig 1-0 22.10.2017 Türk Telekom Süper Lig 0-0 17.03.2018 Ülker Süper Lig 0-0 02.11.2018 Türk Telekom Süper Lig 2-2 14.04.2019 Ülker Süper Lig 1-1 28.09.2019 Türk Telekom Süper Lig 0-0 23.02.2020 Ülker Süper Lig 1-3 27.09.2020 Türk Telekom Süper Lig 0-

Süper Lig'in 24. haftasındaki derbide Fenerbahçe ile Galatasaray kozlarını paylaşıyor.Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak ve mücadeleyi Cüneyt Çakır yönetecek. Fenerbahçe - Galatasaray derbisini beIN Sports canlı yayınlayacak.En yakın rakipleri Galatasaray ve Beşiktaş'ın 3 puan önünde 48 puanla haftaya lider giren Fenerbahçe, derbi galibiyetiyle çıkışını sürdürmeyi planlıyor.Galatasaray, ligde oynadığı 22 maçta 14 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşadı. Sarı-kırmızılı ekip, topladığı 45 puanla 23. haftayı averajla ikinci sırada tamamladı ve derbiyi kazanarak zirveye adım atma hedefinde.Fenerbahçe'nin derbi kadrosunda Marcel Tisserand, Dimitris Pelkas ve İrfan Can Kahveci yer alamayacak. Ayrıca hafta içinde sakatlık geçiren Luis Gustavo'nun durumu ise maç saatinde belli olacak.Galatasaray'da ise en önemli eksik Feghouli olacak. Ayrıca yeni transfer Gedson Fernandes de maç kadrosunda olmayacak.Altay, Nazım Sangare, Serdar, Szalai, Caner Erkin, Ozan Tufan, Sosa, Mert Hakan, Valencia, Osayi-Samuel, ThiamMuslera, Yedlin, Donk, Marcao, Saracchi, Taylan, Etebo, Arda, Belhanda, Onyekuru, MuhammedFenerbahçe'de Valencia ve Serdar Aziz kart sınırında bulunurken, Galatasaray'da ise Luyindama ile Belhanda bu maçta sarı kart görmeleri halinde bir sonraki maçta cezalı durumda olacak.Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile Fenerbahçe'yi çalıştıran Erol Bulut, 11. kez saha kenarında karşı karşıya gelecek.Erol Bulut, daha önce Yeni Malatyaspor, Aytemiz Alanyaspor ve Fenerbahçe'nin başında, Fatih Terim yönetimindeki Galatasaray'a karşı 10 maça çıktı.Galatasaray, Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda oynanan bu maçların 5'ini kazanırken, 3'ünü kaybetti, 2'sinden ise beraberlikle ayrıldı.Öte yandan Erol Bulut yönetiminde daha önce iki derbiye çıkan Fenerbahçe, bu maçlarda Galatasaray ile berabere kalırken, Beşiktaş'a mağlup oldu.Fenerbahçe ile Galatasaray futbol takımları, Süper Lig'deki bu derbiyle tarihte 393. kez karşı karşıya gelecek.Ülker Stadı'nın bulunduğu "Papazın Çayırı" olarak adlandırılan yerde 17 Ocak 1909 tarihinde yapılan ve Galatasaray'ın 2-0 kazandığı özel maçla başlayan 112 yıllık rekabette, galibiyetlerde ve atılan gol sayısında Fenerbahçe'nin üstünlüğü bulunuyor.Sarı-lacivertliler, geride kalan 392 maçtan 146'sını kazandı, sarı-kırmızılı ekip bu süre içinde 124 kez galip geldi. İki takım 122 maçta ise eşitliği bozamadı.Fenerbahçe'nin attığı 536 gole, Galatasaray 488 golle karşılık verdi.Galatasaray ile Fenerbahçe, 63. sezonu oynanan lig tarihinde 127 kez karşılaştı.Genel toplamdaki üstünlüğünü lig maçlarına da yansıtan Fenerbahçe, rakibine galibiyet sayısında 50-34 üstünlük kurdu. Ligdeki 43 maç da berabere sonuçlandı.Lig maçlarında sarı-lacivertliler 158, sarı-kırmızılılar ise 122 gol kaydetti.İki takım arasında oynanan son 10 resmi maçın 6'sı berabere tamamlandı.Rekabetteki son 10 karşılaşmada Fenerbahçe 2, Galatasaray 2 kez galip geldi, taraflar 6 maçta birbirlerine üstünlük sağlamayı başaramadı.Son 10 derbide iki takım da 7'şer gol kaydetti.Taraflar arasındaki son 10 derbide alınan sonuçlar şöyle:Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak maça atanan FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, kariyerindeki 28. derbisini yönetecek.Fenerbahçe 6, Galatasaray 3 kez kazandıCüneyt Çakır, 13. kez Galatasaray-Fenerbahçe derbisine çıkacak.Tecrübeli hakemin daha önce düdük çaldığı 12 maçta Fenerbahçe 6, Galatasaray ise 3 kez sahadan galibiyetle ayrıldı, 3 karşılaşma da berabere bitti.Fenerbahçe bu maçlarda 16 gol atarken, Galatasaraylı ise 9 kez sarı-lacivertli fileleri havalandırdı.Çakır, iki takım arasında düdük çaldığı maçlarda 12 kez kırmızı kartına başvururken, 68 kez de sarı kartını kullandı.FIFA kokartlı hakem, Fenerbahçe ve Galatasaray'dan 6'şar futbolcuyu kırmızı kartla oyundan ihraç etti. Çakır ayrıca Galatasaraylı futbolculara 39, Fenerbahçeli oynuculara 29 sarı kart gösterdi.Süper Lig'in 24. haftasındaki derbi mücadelesinde karşılaşacak Fenerbahçe ile Galatasaray arasında son yıllarda oynanan maçlarda skor yükünü ağırlıklı olarak yabancı futbolcular çekiyor.İki takım arasında son 10 sezonda oynanan 25 derbide Fenerbahçe 22 kez ağları havalandırdı, Galatasaray ise rakibine 24 golle karşılık verdi. Bu müsabakalarda atılan 46 golün 34'ünü yabancı futbolcular, 11'ini ise Türk oyuncular kaydetti. Bu süreçteki bir golü ise rakip oyuncu kendi kalesine attı.Fenerbahçe'nin söz konusu 22 golünün 19'unu yabancı, 3'ünü ise Türk oyuncular filelere gönderdi. Galatasaray'ın 24 golünün 15'ini yabancı, 8'ini de Türk oyuncular attı, bir gol de rakip futbolcudan geldi.Fenerbahçe ile Galatasaray arasında son 10 sezonda yapılan derbilerde 24 yabancı oyuncu gol sevinci yaşadı.Süper Lig'de 2010-2011 sezonunda 18 Mart 2011'de oynanan ve Fenerbahçe'nin 2-1 kazandığı müsabakadan bu yana yapılan 25 derbide sarı-lacivertlilerden 14, sarı-kırmızılılardan 10 yabancı oyuncu skoru değiştirdi.Söz konusu dönemde Fenerbahçe'den 3, Galatasaray'dan 5 Türk futbolcu rakip fileleri havalandırdı.Fenerbahçe ile Galatasaray arasında son 10 sezonda yapılan maçlarda en fazla gol atan oyuncu unvanını 3 isim paylaştı.Sarı-lacivertli takımın eski yıldız futbolcusu Alex de Souza, bu dönemde Galatasaray derbilerinde 3 kez fileleri havalandırdı. Alex, ayrıca Fenerbahçe'de forma giydiği 2004-2012 yıllarında Galatasaray ağlarını toplam 9 kez sarstı.Sarı-kırmızılılarda ise Wesley Sneijder ile Selçuk İnan, son 10 sezonda Fenerbahçe ağlarını 3'er kez havalandırdı.İki takımın mevcut kadrolarında bulunan 6 futbolcu, rekabette daha önce gol sevinci yaşadı. Galatasaray'dan Ryan Donk ile Henry Onyekuru 2'şer, Arda Turan, Martin Linnes ve Radamel Falcao ise birer kez Fenerbahçe ağlarını sarstı. Fenerbahçe'de ise Gökhan Gönül bir kez Galatasaray'a gol attı.Derbi müsabakasında gözler yine yabancı golcülerin üzerinde olacak.Fenerbahçe'nin gol yollarında en güvendiği isim, son haftalarda etkili bir performans ortaya koyan Mame Thiam. Senegalli oyuncu, Süper Lig'de çıktığı son 5 maçta 3 kez skor üretti.Sarı-lacivertlilerin hücumdaki diğer en önemli kozları Enner Valencia ile Mbwana Samatta olacak. Ligde Samatta 4, Valencia ise 3 kez gol sevinci yaşadı.Galatasaray'da ise ara transfer döneminde 3. kez kadroya dahil edilen ve oynadığı 2 maçta 3 kez ağları sarsan Henry Onyekuru, gollerine derbide de devam etmeye çalışacak. Onyekuru'nun yanı sıra ilk maçında fileleri havalandıran Mısırlı futbolcu Mustafa Muhammed de sarı-kırmızılıların gol yollarındaki en önemli kozu konumunda.