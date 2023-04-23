Fenerbahçe: 'Galatasaray maçının VAR kayıtları açıklansın'

Fenerbahçe, 3-3 sona eren Galatasaray - VavaCars Fatih Karagümrük maçının ardından VAR kayıtlarının açıklanmasını istedi.
Fenerbahçe'nin sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Önce Ofsaytımsı, bugün de Penaltımsı ?! VAR KAYITLARI AÇIKLANSIN" denildi.
İşte Fenerbahçe'nin yaptığı paylaşım:
Fenerbahçe'nin sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Önce Ofsaytımsı, bugün de Penaltımsı ?! VAR KAYITLARI AÇIKLANSIN" denildi.
İşte Fenerbahçe'nin yaptığı paylaşım:
Önce Ofsaytımsı ➡️ Bugün de Penaltımsı ?!
VAR KAYITLARI AÇIKLANSIN!
— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) April 23, 2023
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