Fenerbahçe: "Galatasaray maçının VAR kayıtları açıklansın"

Fenerbahçe, 3-3 biten Galatasaray - Karagümrük maçının VAR kayıtlarının açıklanmasını istedi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe: 'Galatasaray maçının VAR kayıtları açıklansın'
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23 Nisan 2023 21:48
Fenerbahçe, 3-3 sona eren Galatasaray - VavaCars Fatih Karagümrük maçının ardından VAR kayıtlarının açıklanmasını istedi.

Fenerbahçe'nin sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Önce Ofsaytımsı, bugün de Penaltımsı ?! VAR KAYITLARI AÇIKLANSIN" denildi.

İşte Fenerbahçe'nin yaptığı paylaşım:

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