Haber Tarihi: 23 Aralık 2023 12:29 - Güncelleme Tarihi: 23 Aralık 2023 12:29

Fenerbahçe - Galatasaray maçı sakatlar listesi

Trendyol Süper Lig'de zirve mücadelesi veren ezeli rakipler Fenerbahçe ve Galatasaray, derbi müsabakasında karşı karşıya gelecekler. İşte Fenerbahçe - Galatasaray maçında oynayamacak sakatlar

Fenerbahçe - Galatasaray maçı sakatlar listesi
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Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında büyük bir derbi heyecanı yaşanacak. Haftaya aynı puanda giren Fenerbahçe ve Galatasaray, karşılaşmanın galibi olarak liderlik koltuğuna oturmayı hedefliyor. İki takımın teknik direktörleri İsmail Kartal ve Okan Buruk, zorlu mücadele öncesi eksik oyuncular nedeniyle rotasyonlu bir kadro tercihi yapacaklar.

Fenerbahçe'de Kayserispor maçında kırmızı kart gören Fred ve Mert Hakan Yandaş'ın derbide forma giyemeyeceği belirtiliyor. Teknik direktör İsmail Kartal'ın orta sahada Crespo-İsmail Yüksek ikilisine şans verebileceği ifade ediliyor.

Galatasaray cephesinde ise sarı kart sınırında olan Davinson Sanchez'in sakatlığından dolayı oynamayacağı, Sacha Boey'in ise kart görmeden maçı tamamladığı belirtiliyor.

İstanbul Valiliği'nin açıklamasına göre, derbi maçında 2 bin 79 deplasman takım seyircisinin Ülker Stadı'nda olacağı kararlaştırıldı.

Muhtemel 11'ler şu şekilde:

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi-Samuel, Djiku, Serdar Aziz, Ferdi, Crespo, İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci, Szymanski, Tadic, Dzeko.

Galatasaray: Muslera, Sacha Boey, Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper, Kaan Ayhan, Torreira, Tete, Kerem Aktürkoğlu, Zaha, Icardi.
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