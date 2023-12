Fenerbahçe - Galatasaray maçı öncesi başkanların derbi karnesi

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında oynanacak Fenerbahçe- Galatasaray maçı öncesinde başkanlar nezdinde Dursun Özbek'in Ali Koç'a karşı üstünlüğü bulunuyor.Her iki kulübün başkanları Ali Koç ile Dursun Özbek, daha önce defalarca tanık oldukları derbi heyecanını 24 Aralık Pazar günü bir kez daha yaşayacak.Süper Lig'de 43'er puanla ilk iki sırada yer alan her iki takım, şampiyonluk mücadelesinde en kritik maçlardan birini yapacak.Ali Koç, Fenerbahçe Kulübünün başkanlık koltuğuna 3 Haziran 2018 tarihinde oturdu. Sarı-lacivertli kulüp, Koç'un başkanlığında Galatasaray'a karşı 10 derbi maça çıktı.Fenerbahçe bu derbi maçlarda 2 galibiyet elde ederken, 4 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı. Galatasaray ise 4 mücadeleden galip ayrıldı. Bu maçlarda Fenerbahçe 8 gol atarken, Galatasaray 14 gol attı.Sarı-lacivertli kulüp, Ali Koç'un başkanlık döneminde ise toplamda 21 derbi maçta boy gösterdi.Fenerbahçe bu periyotta Beşiktaş'a karşı 11 maçta 2 galibiyet, 6 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.Ali Koç yönetimindeki Fenerbahçe, 21 derbi maçta 4 galibiyet, 10 beraberlik ve 7 yenilgiyle sahadan ayrılırken; 27 gol atıp, 34 gol yedi.Galatasaray'ın başkanlık koltuğuna ilk olarak 23 Mayıs 2015 tarihinde oturan ve 23 Ocak 2018'e kadar başkan olarak görev yapan Özbek, sarı-lacivertli kulübe karşı ilk döneminde ligde 5, Türkiye Kupası'nda ise 1 maça çıktı.Galatasaray bu dönemde lig maçlarında ezeli rakibine karşı 3 beraberlik ve 2 yenilgi yaşarken, 26 Mayıs 2016'da oynanan Türkiye Kupası Finali'ni ise Podolski'nin golüyle 1-0 kazanarak kupanın sahibi oldu.Dursun Özbek, Galatasaray başkanı olarak toplamda 18 kez derbi maç heyecanı yaşadı.Sarı-kırmızılı takım Beşiktaş'a karşı oynadığı 10 maçta 3 galibiyet ve 2 beraberlik elde ederken 5 karşılaşmadan ise yenilgiyle ayrıldı. Galatasaray bu maçlarda 10 gol atarken kalesinde 15 gol gördü.Bu periyotta Fenerbahçe'yle oynanan 8 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi alan sarı-kırmızılılar ezeli rakibine 8 gol atarken, kalesinde 4 gol gördü. Galatasaray attığı 8 golün 6'sını son 2 maçta kaydetti.Dursun Özbek yönetimindeki Galatasaray, toplamda çıktığı 18 derbi maçta 6 galibiyet ve 5 beraberlik alırken 7 kez sahadan yenilgiyle ayrıldı. Sarı-kırmızılı takım bu maçlarda 18 kez gol sevinci yaşarken 19 gol yedi.Galatasaray Kulübünün başkanlık koltuğuna oturduğu ilk döneminde ligde yalnızca 1 derbi galibiyeti yaşayan Özbek, ikinci döneminde ise sadece 1 mağlubiyet gördü.Geçen sezon Fenerbahçe'yi her iki maçta da yenen Galatasaray, Beşiktaş'a karşı evinde 2-1 kazanıp deplasmanda 3-1 mağlup olmuştu. Sarı-kırmızılı ekip bu sezon oynanan derbi maçta Beşiktaş'ı sahasında 2-1 yenmişti.Dursun Özbek yönetimindeki Galatasaray, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un başkanlığında Fenerbahçe'ye karşı ilk derbi maçına ise geçen sezon çıktı.Sarı-kırmızılı kulüpte 11 Haziran 2022'de olağanüstü seçimli genel kurulda yeniden başkan seçilen Özbek yönetiminde Galatasaray, geçen sezon Fenerbahçe ile oynanan her iki maçta da rakibini 3-0'lık skorlarla mağlup etti.