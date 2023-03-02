Haber Tarihi: 02 Mart 2023 13:20 - Güncelleme Tarihi: 02 Mart 2023 13:20

Fenerbahçe Galatasaray maçı ne zaman 2023? Fenerbahçe Galatasaray derbisi maçları

Fenerbahçe Galatasaray maçı ne zaman 2023, sorusu sporseverler tarafından merak ediliyor. Fenerbahçe Galatasaray maçları derbi olarak nitelendirilmekte. Türkiye'nin en büyük rekabeti olarak kabul edilen Fenerbahçe - Galatasaray maçı, 2023 yılının başında oynandı. Peki, Fenerbahçe Galatasaray derbisi

Fenerbahçe Galatasaray maçı ne zaman 2023? Fenerbahçe Galatasaray derbisi maçları
Abone Ol
1905 yılında kurulan Galatasaray ile 1907 yılında kurulan Fenerbahçe arasındaki ilk maç 17 Ocak 1909 tarihinde, Union Club Sahası'nda oynandı. Emin Bülent'in attığı gollerle Galatasaray, bu maçtan 2-0'lık galibiyetiyle ayrıldı. Bu dönemde İstanbul Futbol Ligi'nde mücadele eden Galatasaray 1908-09 sezonunda ligi şampiyon olarak tamamlarken, Fenerbahçe ise herhangi bir ligde yer almamaktaydı

FENERBAHÇE GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN 2023?

Fenerbahçe -Galatasaray maçı 8 Ocak Pazar günü oynandı. Ülker Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı yayınlandı.
FENERBAHÇE GALATASARAY DERBİSİ 

Fenerbahçe-Galatasaray derbisi veya diğer adıyla Kıtalararası Derbi, İstanbul merkezli iki Türk spor kulübü olan Fenerbahçe ile Galatasaray'ın futbol takımlarının karşılaştığı maçları tanımlayan bir ifadedir. Süper Lig'de mücadele eden iki takımdan Fenerbahçe iç saha maçlarını Kadıköy'deki Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda oynarken, Galatasaray'ın iç saha maçlarına Sarıyer'deki Nef Stadyumu ev sahipliği yapmaktadır.
1905'te kurulan Galatasaray ile 1907'de kurulan Fenerbahçe ilk olarak 17 Ocak 1909 tarihinde, özel bir maçta karşı karşıya geldi. Union Club Sahası'ndaki bu ilk maç 2-0'lık Galatasaray galibiyetiyle sonuçlanmıştı. İstanbul Futbol Ligi kapsamında, 9 Ocak 1910'da oynanan ve iki takım arasındaki ilk resmî maç olma niteliği taşıyan ikinci maç, Galatasaray'ın 3-0'lık galibiyetiyle sona erdi. 1914 yılına kadar oynadığı tüm maçları rakibinden gol yemeden kazanmayı başaran Galatasaray, 4 Ocak 1914'teki 4-2'lik maçta ilk mağlubiyetini aldı. İki takım arasında günümüze kadar oynanan 397 maçın normal süreleri baz alındığında Fenerbahçe 147, Galatasaray 124 galibiyet alırken 126 beraberlik elde edildi. 12 Şubat 1911'deki İstanbul Ligi maçı 7-0'lık skorla Galatasaray'ın, 6 Kasım 2002'deki Süper Lig maçı 6-0'lık skorla Fenerbahçe'nin aldığı en farklı galibiyetti. İki takım en son 8 Ocak 2023 tarihinde, Süper Lig'de Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Maç Galatasaray'nin 3-0 galibiyetiyle sonuçlandı.

FENERBAHÇE GALATASARAY MAÇLARI
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU


Haber ile daha fazlasına ulaşın:

Diğer Haberler

Süper Lig'de 24. hafta heyecanı start alıyor Spor Toto Süper Lig Süper Lig'de 24. hafta heyecanı start alıyor
Fenerbahçe taraftarı Kayserispor maçına gidiyor! Fenerbahçe Fenerbahçe taraftarı Kayserispor maçına gidiyor!
Göztepe, taraftarına kavuşuyor Spor Toto 1. Lig Göztepe, taraftarına kavuşuyor
Altınordu, Pendikspor deplasmanına çıkıyor Spor Toto 1. Lig Altınordu, Pendikspor deplasmanına çıkıyor
Keçiörengücü'den kaleye takviye Türkiye Transferler Keçiörengücü'den kaleye takviye
Portekiz'de şok gelişme: Benfica'ya şike - teşvik soruşturması Dünya Futbolu Portekiz'de şok gelişme: Benfica'ya şike - teşvik soruşturması
Fenerbahçe Galatasaray maçı ne zaman 2023? Fenerbahçe Galatasaray derbisi maçları Gündem Fenerbahçe Galatasaray maçı ne zaman 2023? Fenerbahçe Galatasaray derbisi maçları
1. Lig'de haftanın hakemleri açıklandı Spor Toto 1. Lig 1. Lig'de haftanın hakemleri açıklandı
Beşiktaş Jimnastik Kulübü 120 yaşında Beşiktaş Beşiktaş Jimnastik Kulübü 120 yaşında
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Atletico Madrid, Çağlar transferini bitirdi
2
Anderson Talisca imzayı atıyor
3
TFF'den tarihi yayın: Omuz omuza
4
Oosterwolde için yeni detay
5
Ahmet Ağaoğlu'ndan istifa kararı!
6
3 büyüklerden depremzedeler için turnuva
7
Süper Lig'de şifresiz maç kararı

SON HABERLER

yukarı ok