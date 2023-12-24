Fenerbahçe Galatasaray Maçı Canlı İzle Şifresiz (FB-GS)| Derbi maçı canlı izle şifresiz, ücretsiz

|M.Ö.
|İki takım arasında oynanan son 10 derbinin 4'ü beraberlikle sonuçlandı. Rekabetteki son 10 karşılaşmada Fenerbahçe 2, Galatasaray ise 4 kez galip geldi. Söz konusu 10 derbide Fenerbahçe 8, Galatasaray 14 kez fileleri havalandırdı.
|M.Ö.
|Fenerbahçe ile Galatasaray, Süper Lig tarihinde 132 kez karşılaştı. Genel toplamdaki üstünlüğünü lig maçlarına da yansıtan Fenerbahçe, rakibine galibiyet sayısında 52-37 üstünlük kurdu. Ligdeki 43 maç da beraberlikle sonuçlandı. Lig maçlarında sarı-lacivertliler 162, sarı-kırmızılılar ise 130 GOL kaydetti.
|M.Ö.
|Sarı-lacivertliler, geride kalan 397 maçtan 148'ini kazandı, sarı-kırmızılı ekip ise 127 kez galip geldi. 122 maçta taraflar eşitliği bozamadı. Fenerbahçe'nin attığı 540 gole, Galatasaray 496 golle karşılık verdi.
|M.Ö.
|Fenerbahçe ile Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de yapacakları derbiyle tarihte 398. kez karşı karşıya gelecek. Ülker Stadı'nın bulunduğu "Papazın Çayırı" olarak adlandırılan yerde 17 Ocak 1909 tarihinde yapılan ve Galatasaray'ın 2-0 kazandığı özel maçla başlayan 114 yıllık rekabette, galibiyetlerde ve atılan GOL sayısında Fenerbahçe'nin üstünlüğü bulunuyor.
|M.Ö.
|Galatasaray'ın kaptanı Fernando Muslera'nın cezası sona erdi. Sarı kart cezası nedeniyle ligin 17. haftasındaki VavaCars Fatih Karagümrük maçında forma giyemeyen tecrübeli file bekçisi, derbide kaleyi koruyabilecek.
|M.Ö.
|Mauro Icardi, Süper Lig'de şampiyonluk yaşayan takımlara karşı forma giydiği tüm maçlarda ağları havalandırmayı başardı. Arjantinli futbolcu, ligde Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Başakşehir ile oynanan 10 karşılaşmada 13 kez topu filelere gönderdi. Icardi, forma giydiği 3 Beşiktaş maçında 5, 3 Başakşehir karşılaşmasında 3, 2 Trabzonspor müsabakasında 3, 2 Fenerbahçe derbisinde 2 kez ağları havalandırma başarısı gösterdi.
|M.Ö.
|Sağ ayak arka adalesinde zorlanma tespit edilen ve bu nedenle Mondihome Kayserispor ile deplasmanda oynanan maçta riske edilmeyen golcü oyuncu Edin Dzeko, Galatasaray maçıyla formasına kavuşacak. Ligde oynadığı 15 maçta 12 GOL atıp takım arkadaşlarını da 4 kez golle buluşturan Bosna Hersekli futbolcu, bu sezon forma giydiği 21 resmi maçta ise toplamda 16 GOL atıp 7 asist yaparak 23 gole katkı sağladı.
|M.Ö.
|Galatasaray'da Sacha Boey, Barış Alper Yılmaz, Lucas Torreira ve Davinson Sanchez, derbi öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu oyuncular, derbide kart görmesi durumunda 19. haftadaki TÜMOSAN Konyaspor müsabakasında görev yapamayacak.
|M.Ö.
|Galatasaray'da sakatlığı bulunan Sergio Oliveira, derbide forma giyemeyecek. Göğüs kasında kopuk oluştuğu için ülkesi Portekiz'de ameliyat edilen tecrübeli futbolcu, takımının yanında olamayacak. Galatasaray'da sakatlığı bulunan Davinson Sanchez'in ise durumu maç saatinde netlik kazanacak.
|M.Ö.
|Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi öncesinde 4 eksik bulunuyor. Kayserispor deplasmanında kırmızı kart gören Mert Hakan Yandaş ve Fred cezalı oldukları için derbide takımlarını yalnız bırakacak. Sakatlıkları bulunan Becao ve Zajc da Galatasaray karşısında oynayamayacak. Sarı kart sınırında olan İrfan Can Kahveci ve Miguel Crespo derbide sarı kart görmesi durumunda 19. haftadaki İstanbulspor karşılaşmasında forma giyemeyecek.
|M.Ö.
|Sezona 10 maçlık galibiyet serisiyle başlayarak bu anlamda rekor kıran teknik direktör İsmail Kartal'ın ekibi, sahasında Trabzonspor'a 3-2 mağlup olduktan sonra Adana Demirspor ile deplasmanda berabere kaldı. Sarı-lacivertli takım, bu beraberliğin ardından ligde çıktığı 4 maçta VavaCars Fatih Karagümrük, EMS Yapı Sivasspor, Beşiktaş ve Mondihome Kayserispor maçlarını galibiyetle tamamladı. Ligde çıktığı 16 karşılaşmada 14 galibiyet, birer beraberlik ve yenilgi yaşayan sarı-kırmızılılar, 43 puan topladı. Haftaya lider Fenerbahçe ile puan puana giren Galatasaray, averajla ikinci sırada bulunuyor.
|M.Ö.
|Ligde geride kalan 16 maçta iki takım da 14'er galibiyet, birer beraberlik ve mağlubiyetle benzer performans sergileyerek 43'er puan topladı ve ilk iki sırayı aldı. Averajla lider durumda bulunan Fenerbahçe, attığı 44 golle ligin en çok skor üreten takımı konumunda bulunuyor.
|M.Ö.
|Süper Lig'de derbi zamanı! Süper Lig'in 18. haftasında derbi maçta Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Ülker Stadyumu'ndaki mücadele saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmada hakem Arda Kardeşler düdük çalacak.
FENERBAHÇE - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
| Tarih
| Stat
| Organizasyon
| Sonuç (FB-GS)
|
| 02.11.2018
| Türk Telekom
| Süper Lig
| 2-2
|
| 14.04.2019
| Ülker
| Süper Lig
| 1-1
|
| 28.09.2019
| Türk Telekom
| Süper Lig
| 0-0
|
| 23.02.2020
| Ülker
| Süper Lig
| 1-3
|
| 27.09.2020
| Türk Telekom
| Süper Lig
| 0-0
|
| 06.02.2021
| Ülker
| Süper Lig
| 0-1
|
| 21.11.2021
| Nef
| Süper Lig
| 2-1
|
| 10.04.2022
| Ülker
| Süper Lig
| 2-0
|
| 08.01.2023
| Ülker
| Süper Lig
| 0-3
|
| 04.06.2023
| Nef
| Süper Lig
| 0-3
|