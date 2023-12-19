Haber Tarihi: 19 Aralık 2023 11:23 - Güncelleme Tarihi: 19 Aralık 2023 11:23

Fenerbahçe-Galatasaray maçı biletleri ne zaman satışa çıkacak? (2023 FB-GS maçı bilet fiyatları)

Trendyol Süper Lig'de zirve yarışı veren Fenerbahçe ve Galatasaray, ligin anahtarı olabilecek olan derbide karşı karşıya gelecek. Peki Fenerbahçe-Galatasaray maçı biletleri ne zaman satışa çıkacak? İşte 2023 FB-GS maçı bilet fiyatları

Fenerbahçe-Galatasaray maçı biletleri ne zaman satışa çıkacak? (2023 FB-GS maçı bilet fiyatları)
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Trenyol Süper Lig'de hem Fenerbahçe hem Galatasaray zirve yarışı veriyor. 12. haftaya kadar iki ekip de 1 mağlubiyet, 1 beraberlik dışında puan kaybı yaşamadı ve 31 puanı zirvede bölüşüyor. Rekabet bu sezon üst düzeyde olunca taraftarlar sık sık Fenerbahçe - Galatasaray derbisi ile ilgili bilgileri araştırıyor. Özellikle maçın yayın tarihi, saati, ve kanalı merak konusu oldu. Peki, Fenerbahçe - Galatasaray maçı ne zaman? Derbi kaçıncı hafta?

FENERBAHÇE - GALATASARAY DERBİ MAÇI BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Fenerbahçe - Galatasaray maçı biletleri henüz satışa çıkmadı. Bilet fiyatları açıkandığın haberimizde yer alacak.

FENERBAHÇE - GALATASARAY DERBİ MAÇI NE ZAMAN? 

Fenerbahçe - Galatasaray maçı 24 Aralık Pazar günü 19:00'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak. Maçın hakem heyeti, muhtemel 11'ler ve diğer detaylar belli olunca haherimizde yer alacak.
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