Fenerbahçe Galatasaray izle (Türkiye E Futbol Turnuvası)
Ezeli rakipler Fenerbahçe ile Galatasaray bu kez de konsol oyunlarında birbirlerine rakip oldular. Futbolun durduğu bu dönemde yayıncı kuruluş tarfınfan organize edilen E-Futbol turnuvasında Fenerbahçe'den Ferdi Kadıoğlu, Galatasaray'dan Emre Akbaba rakiplerini yenerek yarı finalde birbirlerinin rakibi oldular.
Corona virüs salgınıyla mücadele kapsamında ara verilen Süper Lig heyecanında Süper Lig yıldızları E-Futbol turnuvasıyla karşı karşıya geliyor.
Mart ayından beri uzak kaldığımız Süper Lig heyecanı, bu hafta sonu beIN SPORTS 1 ekranlarında yeniden yaşanıyor. Süper Lig'de forma giyen 18 futbolcu, kendi takımlarını temsilen bu nefes kesen turnuvaya katıldı. Eleme usulüne göre oynanan turnuvada maçı kazanan oyuncu, takımıyla beraber final yolculuğuna devam ediyor.
FENERBAHÇE GALATASARAY TÜRKİYE E KUPA MAÇI İZLE
Türkiye E-Futbol Turnuvası son 16 turunda H.K. Kayserispor oyuncusu Cenk Şahin ile karşılaşan Fenerbahçe'nin genç yıldızı Ferdi Kadıoğlu, maçı 4-2 kazandı ve çeyrek finale yükseldi.
Emre Akbaba ise Türkiye eFutbol Kupası'nda rakibi Gençlerbirliği'nden Arda Kızıldağ'ı 4-1 mağlup ederek adını bir üst tura yazdırdı. İki yıldız, Türkiye E-Futbol Turnuvası çeyrek finalinde karşı karşıya gelecek.
Maç bugün 13.40'ta oynanacak. Bu zorlu karşılaşmanın galibi merakla bekleniyor.