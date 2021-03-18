Fenerbahçe - Galatasaray: İspanya'da rövanş

Avrupa Ligi'nde Galatasaray ile Fenerbahçe Öznur Kablo, yarı final bileti için karşılaşacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe - Galatasaray: İspanya'da rövanş
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18 Mart 2021 13:40
Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nin çeyrek final rövanşında Fenerbahçe Öznur Kablo ile Galatasaray, cuma günü  İspanya'da karşı karşıya gelecek.

Salamanca kentindeki Pabellon Municipal Wurzburg'da oynanacak mücadele, TSİ 18.00'de başlayacak. 

İlk karşılaşmayı 91-74 kazanan sarı-lacivertliler, rövanştan da galibiyetle ayrılırsa yarı final biletini alacak. Sarı-kırmızılı takımın kazanması halinde ise sayı farkına bakılacak. 

Tur atlayan ekip, 16-18 Nisan'da düzenlenecek Dörtlü Final'de mücadele edecek.

 


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