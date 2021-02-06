Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin iddaa oranları değişti

Süper Lig'de Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak derbi karşılaşmasının iddaa oranları değişti.



iddaa Risk Yönetim Kurulu, Kadıköy'de oynanacak maçta ev sahibi Fenerbahçe'nin kazanma ihtimaline 2,10'luk oran açıklamıştı. Ancak bu oran 2,30'a yükseldi.



Galatasaray'ın deplasmanda kazanma ihtimalinin oranı ilk olarak 2,40 olarak duyuruldu. Fakat maça saatler kala, sarı-kırmızılıların oranı 2,25'e düşürüldü ve Galatasaray maçın favorisi oldu



Dev derbide beraberlik ihtimalinin oranı ise 3,10'dan 3,00'e çekildi.



Gol bahislerinde herhangi bir değişiklik yaşanmadı. Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki derbinin 2,5 Üst bitme olasılığına 1,52 oran açıklandı. 2,5 Alt'ın oranı ise 1,90 olarak duyuruldu.



