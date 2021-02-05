Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin iddaa oranları

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak derbinin iddaa oranları açıklandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin iddaa oranları
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05 Şubat 2021 11:34
Süper Lig'de Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak derbi karşılaşmasının iddaa oranları belli oldu.

iddaa Risk Yönetim Kurulu, Kadıköy'de oynanacak maçta ev sahibi Fenerbahçe'nin kazanma ihtimaline 2,10'luk oran açıkladı. Galatasaray'ın deplasmanda kazanma ihtimalinin oranı ise 2,40 olarak duyuruldu. Dev derbinin beraberlik ihtimaline 3,10 oran belirlendi.

Öte yandan Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki derbinin 2,5 Üst bitme olasılığına 1,52 oran açıklandı. 2,5 Alt'ın oranı ise 1,90 olarak duyuruldu.



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